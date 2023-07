Sete policiais de Goiás são presos suspeitos de envolvimento em assassinato

Uma operação realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal, em conjunto com a Polícia Civil de Goiás e com as Corregedorias das Polícias Militar de Goiás e do DF com o apoio do Ministério Público do DF, resultou na prisão de sete policiais militares goianos. A ação, nomeada como Operação Vindicta, tem como algo sete militares da PMGO e um policial militar aposentado da PMDF, que estão supostamente envolvidos em um duplo homicídio que aconteceu em 2021, no Riacho Fundo 2.

De acordo com as informações, na ocasião um casal foi brutalmente assassinado com cerca de 30 disparos de arma de fogo, em plena luz do dia, em uma rua.

De acordo com as investigações, uma das vítimas estaria envolvida com tráfico de drogas e um homicídio em Goiás, o que pode ser o motivo do crime.

Durante a operação, as forças policiais do Distrito Federal e de Goiás realizaram buscas em 25 endereços ligados aos suspeitos, visando coletar provas e evidências que auxiliem no esclarecimento dos fatos.

As buscas e prisões ocorreram no Distrito Federal, Luziânia, Valparaíso, Goiânia, Aparecida de Goiânia e Trindade.

Em nota, a Polícia Militar de Goiás diz que além das investigações já realizadas, outras apurações de cunho criminal e administrativo serão derivadas e aplicadas pelo Comando de Correições e Disciplina da PMGO.