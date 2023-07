Policiais militares prendem três por porte ilegal de armas

Três armas de fogo foram apreendidas e três homens foram presos por policiais militares do Comando de Operações de Cerrado (BPM Ambiental) na cidade de Nova Crixás, durante a Operação Araguaia. Um dos presos, W. R de M, foi recapturado, uma vez que havia mandado de prisão contra ele por homicídio cometido na cidade de Jaraguá.

A prisão foi realizada às margens do Rio Araguaia, na região conhecida como “Viúva”, no local conhecido como Rancho do Gomes, durante ação conjunta de fiscalização com agentes da Secretaria de Meio Ambiente (Semad).

Os três detidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Nova Crixás, onde foram autuados em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo e cumprimento do mandado de prisão contra W. R de M.