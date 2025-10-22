search
Justiça

Por 4 votos a 1, STF condena sete réus do Núcleo 4 da trama golpista

Sessão da Primeira Turma continua para a definição das penas


Agência Brasil Por Agência Brasil em 22/10/2025 - 08:35

STF trama golpista
Sessão da Primeira Turma do STF que condenou nesta terça-feira (21) os sete réus do Núcleo 4 da trama golpista (Foto: Gustavo Moreno/STF)

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou nesta terça-feira (21) os sete réus do Núcleo 4 da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Por 4 votos a 1, a maioria dos ministros do colegiado concordou com denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) e entendeu que os réus promoveram ações e desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques virtuais a instituições e autoridades, em 2022.

A sessão continua para a definição das penas dos condenados.

Com a decisão, estão condenados os seguintes réus:

  • Ailton Gonçalves Moraes Barros (major da reserva do Exército);
  • Ângelo Martins Denicoli (major da reserva do Exército);
  • Giancarlo Gomes Rodrigues (subtenente do Exército);
  • Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel do Exército);
  • Reginaldo Vieira de Abreu (coronel do Exército);
  • Marcelo Araújo Bormevet (policial federal).

Eles foram condenados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

O réu Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, ex-presidente do Instituto Voto Legal, foi condenado somente por dois crimes: organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado de Direito.

Os acusados não serão presos automaticamente porque as defesas podem recorrer da condenação.

Votos
Os votos pela condenação foram proferidos pelos ministros Alexandre de Moraes, relator, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino.

Luiz Fux foi o único a divergir. Para o ministro, os réus não podem ser acusados de golpe de Estado porque suas condutas não tinham “potencial de conquista de poder e de substituição do governo”.

Após mais um voto pela absolvição de investigados pela trama golpista, Fux pediu para sair da Primeira Turma. Se o pedido for aceito pelo presidente do STF, Edson Fachin, o ministro não participará dos julgamentos dos núcleos 2 e 3, que serão analisados nos próximos meses, e vai integrar a Segunda Turma da Corte.

Outros núcleos
Até o momento, o STF já condenou 15 réus pela trama golpista. Além dos sete condenados hoje, a Corte apenou mais oito acusados, que pertencem ao Núcleo 1, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

O julgamento do Núcleo 3 está marcado para 11 de novembro. O grupo 2 será julgado a partir de 9 de dezembro.

O núcleo 5 é integrado pelo empresário Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente da ditadura João Figueiredo. Ele mora dos Estados Unidos e não apresentou defesa no processo. Ainda não há previsão para o julgamento.

Operação nacional mira quadrilha que aplicava golpes em falsos sites de leilões

Agência Brasil

A Agência Brasil é uma agência de notícias brasileira fundada em 10 de maio de 1990 pelo Governo Collor e atualmente é pertencente à Empresa Brasil de Comunicação que administra o conglomerado de mídia do Governo Federal Brasileiro.

Leia também

STF aborto
Justiça

STF derruba decisão de Barroso que autoriza enfermeiros a fazer aborto

20/10/2025
Advogado constitucionalista Matheus Costa
Justiça

Decisão sobre Fundeinfra segue nas mãos do STF, que pode manter ou revogar liminar

19/10/2025
Polícia Civil desarticula esquema de venda de CNHs falsas em Goiás
Justiça

Polícia Civil desarticula esquema de venda de CNHs falsas em Goiás

15/10/2025
TJ-GO condena Azul a indenizar casal de Goiânia em R$ 20 mil por atrasos e cancelamentos de voos - Divulgação
Justiça

Azul é condenada a indenizar casal de Goiânia por atrasos em voos

15/10/2025
Força-tarefa resgata 108 trabalhadores em situação análoga à escravidão em Goiás - MPT
Justiça

108 trabalhadores são resgatados em situação análoga à escravidão em Goiás

14/10/2025
Horóscopo de hoje, 22 de outubro de 2025: quarta-feira pede foco, organização e equilíbrio emocional com a Lua em Virgem
Horóscopo

Horóscopo de hoje, 22 de outubro de 2025: quarta-feira pede foco, organização e equilíbrio emocional com a Lua em Virgem

22/10/2025
falsa cartomante
Cidades

Falsa cartomante é presa em flagrante após aplicar golpe de mais de R$ 80 mil em idoso

22/10/2025
georreferenciamento
Agro

Governo prorroga prazo para georreferenciamento de imóveis rurais

22/10/2025
Bolsa Família pagamento
Brasil

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 3

22/10/2025
Pesquisa