Portal de Goiás conquista 99% de certificação em transparência

O Portal da Transparência do Poder Executivo Estadual de Goiás, gerenciado pela Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE-GO), alcançou 99,1% no índice de transparência aferido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). Goiás ficou atrás apenas de Rondônia, que registrou 99,26%.

O site público goiano recebeu a certificação diamante, classificação máxima, alcançando 100% de atendimento em 18 dos 19 critérios avaliados pela Atricon. O resultado foi anunciado no evento “Transparência em foco – Controle e Participação”, na última segunda-feira (13/11), na sede do Tribunal de Contas da União (TCU), em Brasília.

Os dados constam no Radar da Transparência Pública, ferramenta digital que acompanha a qualidade da alimentação de dados dos portais públicos em todas esferas de poder. De acordo com critérios de avaliação, os portais públicos são classificados nas categorias diamante, ouro, prata, intermediário, básico, inicial ou inexistente, conforme o índice de transparência alcançado.

Foram avaliadas informações em 8.045 portais de todo o país. Entre elas, sobre contratos, convênios e transferência, despesa, diárias, emendas parlamentares, informações institucionais, informações prioritárias, governo digital, licitações, obras, ouvidoria, planejamento e prestação de contas, receita, recursos humanos, renúncia de receita, saúde e acessibilidade.

Desde 2019, o governo estadual incentiva os órgãos, autarquias e fundações públicas a buscar a transparência das informações, por meio do Prêmio anual “Goiás +Transparente”. “Assim, todos do Poder Executivo Estadual goiano se envolvem em fornecer dados ao cidadão, o qual pode fiscalizar e ter controle dos recursos arrecadados, auxiliando na tomada de decisões da Administração Pública”, afirma o controlador-geral do Estado, Henrique Ziller.

Fonte: Secom