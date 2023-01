Praça da Avenida Cora Coralina passa por revitalização

A praça localizada na Avenida Cora Coralina, no Setor Sul está passando por revitalização. A obra, realizada pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), será entregue à população com uma estrutura moderna e confortável.

As equipes trabalham na implantação de uma academia ao ar livre, kit de brinquedos e um pet place para os animais de estimação. A revitalização também inclui terraplanagem nos canteiros para receber novo projeto de paisagismo e calçadas com passarelas.

A área com quase cinco mil metros quadrados ganha novas lixeiras e bancos de madeira. Segundo o presidente da Comurg, Alisson Borges, essa praça está entre as dezenas que serão entregues à população. Ele destaca que a gestão municipal está empenhada em descentralizar as áreas de lazer e ofertar espaços acolhedores em todas as regiões da cidade.

“Em ritmo de maratona, o prefeito Rogério Cruz entregou 19 novas praças na última semana de dezembro e outras dezenas estão em planejamento para serem construídas”, ressalta Alisson Borges.