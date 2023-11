O prefeito de Iporá, no interior do Estado, Naçoitan Araújo Leite, é suspeito de invadir a casa da ex-companheira e atirar várias vezes no local. A mulher dormia no quarto com com o namoro.

De acordo com a Polícia Civil, Naçoitan e a mulher estão separados há cerca de dois meses, mas, por não aceitar o fim do relacionamento, ele foi até a casa, arrombou o portão do local com a caminhonete e disparou os tiros.

O prefeito é considerado procurado.