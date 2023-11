Prefeito de Iporá passa mal e segue internado sem previsão de alta

Naçoitan Leite, prefeito de Iporá, investigado por invadir a casa da ex e atirar pelo menos 15 vezes contra ela e o namorado dela, passou mal na cadeia e está internado. De acordo com o advogado do suspeito, Francisco Silva, ele não apresentou melhora e não tem previsão de alta médica.

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) disse, por meio de nota, que Naçoitan foi internado após ser encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento da cidade com quadro de vômito e diarreia.