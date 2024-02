Prefeito de Mineiros tem gestão aprovada por 96,3% dos eleitores

A gestão do prefeito de Mineiros, Aleomar Rezende (MDB), está no páreo para ser consolidada como a mais bem avaliada do Brasil, revela o Instituto Fortiori Pesquisa e Estratégia. No levantamento realizado entre os dias 29 de janeiro e 1º de fevereiro de 2024, 96,3% dos eleitores do município no Sudoeste Goiano aprovam o desempenho da Prefeitura Municipal. Apenas 1,7% desaprovam. Não aprova, nem desaprova (1,5%). Não sabe, não respondeu (0,5%).

Em cenário com múltiplas opções, 89,3% avaliam de maneira positiva a gestão de Aleomar Rezende (ótimo, 48% e bom 41,3%). Regular (8,9%). Apenas 1% analisa de forma negativa (ruim 0,5% e péssimo 0,5%). Não sabe, não respondeu (0,7%).

Eleições 2024

Na intenção de votos para a Prefeitura de Mineiros no pleito de outubro de 2024, no cenário 1 do levantamento estimulado, quando é apresentado cartão com nomes de pré-candidatos, Aleomar Rezende lidera a corrida para a reeleição com 79,7% das preferências. O ex-prefeito Agenor Rezende aparece com 8,7% e Drª Flávia (3%). Indecisos ou não sabem (5,9%). Nulo, branco ou nenhum (2,7%).

No cenário 2 do levantamento estimulado, Aleomar Rezende alcança 81,9% das preferências e o ex-prefeito Agenor Rezende aparece com 9,2%. Indecisos ou não sabem (6,2%). Nulo, branco ou nenhum (2,7%).

No cenário 3 do levantamento estimulado, Aleomar Rezende alcança o maior índice, com 83,7% das preferências e Drª Flávia (5,9%). Indecisos ou não sabem (6,9%). Nulo, branco ou nenhum (3,5%).

No levantamento espontâneo, Aleomar Rezende tem 60,6% dos votos, Agenor Rezende aparece com 3%, Drª Flávia (0,5%) e Aderaldo (0,2%). Indecisos ou não sabem (33,4%). Nulo, branco ou nenhum (2,2%).

Apenas 1,7% dos eleitores de Mineiros disseram que não votariam em Aleomar Rezende, mostra a pesquisa Fortiori. A mais rejeitada é Drª Flávia (17,3%), seguida do ex-prefeito Agenor Rezende (10,6%). Rejeita todos (5,7%), e nenhum (64,6%). Não sabe ou não respondeu (0%).

80,4% dos eleitores de Mineiros aprovam Caiado

Em Mineiros, a gestão do governador Ronaldo Caiado (UB) é aprovada por 80,4% dos eleitores locais, diz Instituo Fortiori. Somente 6,7% desaprovam. Não aprova, nem desaprova (5,7%). Não sabe, não respondeu (7,2%).

Em cenário com múltiplas opções, 69,3% avaliam de maneira positiva a gestão de Ronaldo Caiado (ótimo, 25,5% e bom 43,8%). Regular (19,1%). A desaprovação é de apenas 5% (ruim 3% e péssimo 2%). Não sabe, não respondeu (6,7%).

Metodologia

O Instituto Fortiori Pesquisa e Estratégia realizou 404 entrevistas presenciais (mulheres, 52%, homens, 48%) para um intervalo de confiança de 95%. A margem de erro máxima é de 4,9%. Os dados foram coletados entre os dias 29 de janeiro de 1º de fevereiro de 2024.

Na metodologia, a pesquisa quantitativa, por abordagem randômica, foi realizada por meio de entrevistas pessoais com aplicação de questionário estruturados junto à amostra definida da população, eleitores residentes e domiciliados em Mineiros.

A amostra é não probabilística, por cotas proporcionais às variáveis sexo, idade, grau de instrução, classe social e local de moradia.