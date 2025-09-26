Prefeito Leandro Vilela apresenta prestação de contas do 2º quadrimestre

Na manhã desta sexta-feira, 26, a Câmara de Aparecida de Goiânia recebeu a prestação de contas do prefeito Leandro Vilela, em cumprimento à legislação. Durante a sessão, o chefe do Executivo destacou que a transparência com os vereadores e com a sociedade não se trata apenas de uma obrigação legal, mas de uma demonstração de responsabilidade compartilhada na missão de governar a cidade. Ele agradeceu o apoio da base aliada e ressaltou que a recuperação administrativa da Prefeitura tem sido possível graças à união entre Executivo e Legislativo.

Vilela lembrou que assumiu o município em situação crítica, com uma dívida herdada de R$ 474 milhões. Desse total, segundo ele, R$ 307 milhões já foram pagos, incluindo restos a pagar com fornecedores, folha salarial de dezembro de 2024, encargos não quitados, precatórios, débitos com a Equatorial Energia e com serviços de internet, além de obrigações com o AparecidaPrev e amortização de empréstimos bancários. O prefeito destacou ainda a reposição de recursos no Banco Andino, que permitiu a retomada de obras financiadas pela instituição. Restam, entretanto, R$ 167 milhões em pendências, entre elas dívidas com o Hospital Municipal de Aparecida (HMAP), a RMTC e a AparecidaPrev.

No campo fiscal, o prefeito informou que as receitas totais, incluindo repasses federais e estaduais até agosto, somaram R$ 1,514 bilhão, valor 8% superior ao registrado em 2024, apesar de queda observada em julho. A receita corrente líquida nos últimos doze meses cresceu de R$ 1,99 bilhão para R$ 2,19 bilhões. Já as despesas do segundo quadrimestre foram 10,21% menores que no mesmo período do ano passado, reflexo de medidas de ajuste adotadas pela gestão. O comparativo entre receita e despesa de 2025 apontou superávit de R$ 10 milhões, aplicado integralmente no pagamento de dívidas. Vilela também sublinhou que os índices constitucionais foram cumpridos, com 25,1% da receita investida em educação, o que representa R$ 176 milhões, e 17,58% aplicados em saúde, cerca de R$ 117 milhões. As despesas com pessoal totalizaram R$ 901 milhões, permanecendo dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Entre as ações de infraestrutura, o prefeito destacou a retomada de obras com recursos do Banco Andino, incluindo eixos viários, pontes, bueiros, trincheira no Parque das Nações, em investimentos superiores a R$ 100 milhões. Citou ainda o convênio firmado com o Governo de Goiás para a recuperação de 60 vias em bairros como Veiga Jardim e Garavelo, com previsão de ampliar os investimentos para outras regiões. Ele anunciou também a implantação de um programa de pavimentação em áreas sem asfalto, a ser financiado pelo Banco BRICS, cujo contrato depende apenas da assinatura da instituição.

Leandro informou que a Prefeitura corrigiu pontos críticos de drenagem em bairros como Chácara São Pedro e Vila Brasília, promoveu a reforma e construção de praças, intensificou a sinalização viária e avançou em obras na educação. Foram substituídos telhados de 24 escolas, modernizada a rede elétrica de 60 unidades para permitir a instalação de ar-condicionado, retomadas reformas de cinco escolas paralisadas e iniciada a construção de dois novos CMEI’s. Na habitação, ressaltou o início da obra de 768 moradias a custo zero, em fase avançada, com investimento de R$ 150 milhões, incluindo subsídio de R$ 35 milhões do Governo de Goiás. O prefeito afirmou que Aparecida é a única cidade do Estado contemplada com esse tipo de benefício. Como contrapartida, o município executará a pavimentação asfáltica até a entrega das unidades. Ainda neste semestre, será assinada a ordem de serviço para a construção de mais 272 moradias, totalizando 1.040 unidades habitacionais na faixa zero. Além disso, anunciou o lançamento de um programa de regularização fundiária para entrega de escrituras a famílias aparecidenses.

O prefeito lembrou que a cidade estava em estado de abandono no início do ano e que foi necessário atuar em várias frentes para recuperar os serviços. Destacou a meta de substituir toda a iluminação pública até o fim de 2025 e os investimentos em zeladoria urbana, que têm melhorado a limpeza e manutenção da cidade. Sobre segurança pública, apontou a integração da Guarda Municipal com a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, o que, segundo ele, levou a uma redução de quase 50% nos índices de criminalidade. Também mencionou o convênio em andamento com a Polícia Penal para utilização de detentos em serviços de zeladoria durante o período chuvoso.

Na área de saúde, destacou a instalação da Clínica Pata, que já realizou mais de 1,5 mil castrações, vinculando o atendimento animal à saúde pública. Relembrou ainda que, com apoio da Câmara, a aprovação do primeiro Plano de Contingenciamento garantiu o menor índice de incêndios já registrado na Serra das Areias. Mencionou melhorias no transporte público, digitalização de serviços, desburocratização de processos, regularização da gestão do HMAP pelo Albert Einstein, mutirões de atendimento, campanhas de vacinação, previsão de construção de novas unidades de saúde e inauguração do Restaurante do Bem em parceria com o Governo de Goiás, além da execução de etapas do programa Goiás Social.

Após a apresentação, vereadores manifestaram apoio e confiança na condução da gestão. André Fortaleza afirmou que coragem, posicionamento e seriedade são requisitos essenciais para governar e disse reconhecer essas qualidades em Leandro Vilela. No mesmo tom, Tales de Castro demonstrou otimismo com a recuperação da cidade e pediu atenção do Executivo às falhas no serviço prestado pela BRK Ambiental. Já o vereador Dieyme Vasconcelos cobrou a apresentação de um plano para as vagas em unidades escolares para o ano que vem. Outros parlamentares também apresentaram demandas para suas regiões e elogiaram o esforço da administração municipal, ressaltando os avanços conquistados nos primeiros nove meses de governo.

Encerrando as falas dos parlamentares, o Presidente da Casa, vereador Gilsão Meu Povo, foi enfático em demonstrar que o legislativo apoia o Prefeito e ressaltou a grande queda nos índices de homicídio na cidade.

