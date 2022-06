Prefeitura assegura parceria com o setor produtivo

A Prefeitura de Aparecida está realizando encontros com empresários locais para estreitar o relacionamento institucional com o setor produtivo. Dentro dessa ação, o prefeito Vilmar Mariano visitou as instalações da empresa São Judas Açopronto, no Parque Industrial Vice-presidente José Alencar, no início da semana.

Intermediada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a visita cortesia reuniu, além do prefeito, a secretária interina da pasta, Valéria Frazão. No encontro, Vilmar e a gestora colocaram a Prefeitura de Aparecida à disposição para solucionar as demandas do empresariado pertinentes ao Poder Executivo municipal.

“Essas visitas são fundamentais para a gente conhecer, na prática, o tamanho da produção da indústria de Aparecida. Assim, podemos reunir mais elementos para defender as potencialidades do nosso município aos buscar investimentos fora do estado e até em outros países “, afirmou Vilmar Mariano.

O prefeito e Valéria Frazão foram recebidos pelo proprietário da São Judas Açopronto, Ednamérico Tadeu de Oliveira. O empresário reconheceu a iniciativa da Prefeitura de Aparecida de nutrir a parceria com o setor produtivo e elencou as razões pelas quais o município de Aparecida, na visão dele, é atrativo para empresas de todos os portes.

Tadeu disse que Aparecida se destaca “pelos programas diferenciados de impostos, pela localização e pela logística. A logística de Aparecida em relação a tudo, à Grande Goiânia, não tem nada igual. Você, daqui, leva tudo mais rápido para qualquer lugar”, acrescentou o empresário.

Empresa gera centenas de empregos

Instalada em um complexo de 60 mil metros quadrados de área construída, a São Judas Açopronto gera 500 empregos diretos e indiretos na planta de Aparecida, inaugurada em 2008. A companhia tem mais duas empresas do grupo em Goiás, nas cidades de Cezarina e Edealina.

A São Judas Açopronto distribui aço para a indústria da construção civil. A empresa tem na matriz em Aparecida um terminal da gigante do aço ArcelorMittal, sua principal parceira, que, segundo a São Judas, detém 45% do mercado nacional e 38% do comércio global de aço em larga escala.