Prefeitura bloqueia retornos da Alameda Ricardo Paranhos aos sábados

A Prefeitura de Goiânia passa a fechar, a partir deste sábado (16), três cruzamentos na Alameda Ricardo Paranhos, no Setor Marista, aos sábados, nos horários das 6h às 10h da manhã. A ação atende pedido de atletas que praticam esportes e transitam pelo local nos finais de semana.

’’Nossa engenharia de trânsito deu parecer positivo porque não irá afetar o fluxo de veículos. Os principais cruzamentos onde existem rotatórias não serão fechados e a circulação continuará normal, ou seja, o condutor pode seguir normalmente seu trajeto até o destino desejado. Aquele que desejar acessar a outra via deverá ir até a rotatória e fazer sua conversão”, afirma o secretário de Mobilidade, Marcelo Torrubia.

De acordo com o titular da Mobilidade, a ação também pode se estender aos domingos. “Estamos estudando essa possibilidade, que será avaliada de acordo com o movimento de pessoas. O prefeito Rogério determinou que os pedestres sejam priorizados, por isso a pasta trabalha para criar mais segurança nas vias da Capital. “Nossos agentes também estarão no local para garantir que a intervenção tenha sucesso”, finaliza Marcelo Torrubia.