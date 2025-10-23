search
Prefeitura celebra aniversário de Goiânia com desfile cívico-militar

Comemoração será nesta sexta-feira (24/10), a partir das 8h, na Avenida 24 de Outubro, em Campinas


A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), realiza nesta sexta-feira (24/10) o tradicional Desfile Cívico-Militar para celebrar o aniversário de 92 anos da cidade. Ação será a partir das 8h, na Avenida 24 de Outubro, em Campinas.

O desfile contará com atração especial de grupos tradicionais de Folia de Reis que levarão para a avenida as cores, sons e danças que representam a alma do povo goiano.

A expectativa é que mais de 10 mil pessoas participem do evento com a presença de autoridades civis e militares, bandas marciais de escolas públicas e particulares, instituições sociais e corporações das forças de segurança municipal, estadual e federal, em um grande ato de celebração à cidade.

A proposta deste ano é unir o civismo à identidade cultural da cidade. “Queremos celebrar Goiânia com orgulho, valorizando nossas origens e o espírito solidário e alegre do goianiense. Convido para que prestigiem, celebrem conosco este dia tão especial para nossa cidade”, convida o prefeito Sandro Mabel.

