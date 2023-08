Prefeitura de Anápolis abre edital para mais de 290 oportunidades

A Secretaria de Saúde de Anápolis divulgou o edital do processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais para a área no município.

São 292 vagas para contratação imediata e outras 876 para cadastro de reserva. A remuneração inicial varia de R$ 1.452,54 para o cargo de atendente de saúde bucal, até R$ 6.778,50 para cargos de médico plantonista.

Realizado pelo Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás, o processo seletivo simplificado terá uma etapa para candidatos aos cargos de ensino fundamental (prova objetiva) e duas para candidatos a cargos de ensino superior (prova objetiva e prova de títulos).

Contratação

A contratação será para um período de até 3 anos, podendo ser prorrogado para até o prazo máximo de 5 anos. A jornada de trabalho semanal varia de 20 (vinte) a 40 (quarenta) horas.

Um destaque do processo seletivo é a reserva de vagas para profissionais com até 3 anos de formado, além das vagas para pessoas com deficiência (PcD) e pessoas autodeclaradas negras.

O edital completo pode ser conferido aqui.