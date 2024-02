Prefeitura de Aparecida anuncia concurso público com 1,3 mil vagas

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia publicou nesta segunda-feira, 5, o decreto que regulamenta a realização de um concurso público para o preenchimento de vagas em diversas secretarias do município. A previsão, segundo a Secretaria da Fazenda, é que sejam ofertadas mais de 1,3 mil vagas para início imediato e a formação de cadastro de reserva. O edital com todas as informações relacionadas ao concurso deve sair em até 90 dias.

A responsabilidade pela organização da seleção ficará a cargo de uma comissão formada em conjunto pela Secretaria da Fazenda e pela Secretaria de Administração. Após a publicação do decreto, começam as etapas de definição da banca avaliadora, as datas para inscrição, solicitações, o cronograma das provas e demais procedimentos relativos à seleção dos candidatos.

“Esse é um anúncio que me deixa muito feliz. São mais de quatro anos desde o último concurso realizado em Aparecida. Este ano preparamos cerca de 1300 vagas com início imediato, tanto para o nível médio quanto para o superior. Para você que quer fazer um concurso, essa é a oportunidade e eu desejo boa sorte a todo mundo que vai concorrer a uma vaga”, ressalta o Prefeito Vilmar Mariano.

As oportunidades abrangem candidatos com níveis de educação médio e superior, apresentando vencimento mensal básico que oscila entre R$ 1.437,15 e R$ 12.464,89. O total de vagas disponíveis é de 1.316 para início imediato e 3.948 destinadas à formação de cadastro de reserva.

Segundo o titular da Fazenda de Aparecida, Einstein Paniago, as provas devem ser realizadas em datas diferentes. “A ideia é que para aumentar as chances de participação e para aquelas pessoas que queiram concorrer a mais de um cargo, as provas sejam distribuídas ao longo do ano”, afirma.