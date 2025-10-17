Prefeitura de Aparecida convoca a população para o Dia D da Campanha de Multivacinação neste sábado

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizará no próximo sábado, 18 de outubro de 2025, das 8h às 17h, o Dia D da Campanha de Multivacinação, com 20 postos espalhados por toda a cidade, sendo 19 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e a Central de Imunização. O objetivo da iniciativa é atualizar a caderneta de vacinação de crianças, adolescentes e adultos, reforçando a importância das vacinas como principal forma de prevenção de doenças.
Ampliando a proteção à comunidade, nesta sexta, 17 de outubro, em parceria com o Aparecida Shopping, localizado na Avenida Independência (Setor Serra Dourada), a SMS também terá um posto de vacinação ofertando todas as vacinas dos calendários adulto e infantil. A ação será das 10h às 18h no Espaço Cultural do Shopping.
Onde se vacinar no Dia D
Já no sábado, no Dia D, o atendimento de vacinação será realizado das 8h às 17h na Central de Imunização (Rua São Domingos, 100, Centro) e nas seguintes Unidades Básicas de Saúde:
1. UBS Bairro Cardoso
2. UBS Colina Azul
3. UBS Cruzeiro do Sul
4. UBS Jardim Tiradentes
5. UBS Papillon Park
6. UBS Alto Paraíso
7. UBS Bairro Independência
8. UBS Boa Esperança
9. UBS Caraíbas
10. UBS Garavelo Park
11. UBS Madre Germana
12. UBS Cândido de Queiroz
13. UBS Expansul
14. UBS Jardim Bela Vista
15. UBS Jardim dos Buritis
16. UBS Rosa dos Ventos
17. UBS Santa Luzia
18. UBS Vila São Pedro
19. UBS Parque Trindade
Alerta para viver melhor
“Todas as pessoas devem participar dessa mobilização pela vida. Mães, pais, responsáveis, levem suas famílias para receber a proteção essencial das vacinas, que são gratuitas, testadas e seguras. Basta levar os documentos pessoais e o cartão de vacinação, se possível. As equipes verificarão cada situação e darão todas as orientações, além das doses de imunizantes. Vamos evitar sofrimentos e doenças, vamos cuidar de toda a sociedade”, convoca o superintendente de Vigilância em Saúde da SMS, Iron Pereira.