Prefeitura de Aparecida descobre rinha de galos e maus-tratos a animais no Setor Continental

Uma pessoa foi conduzida à delegacia para esclarecimentos; 58 galos, além de cães, gatos, galinhas, tartaruga e suínos, foram encontrados em condições precárias


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 01/10/2025 - 14:42

rinha Aparecida
Rinha de galos foi descoberta pela prefeitura de Aparecida no Setor Continental (Foto: Secom)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia descobriu, nesta terça-feira, 30 de setembro, uma rinha de galos em funcionamento no Setor Continental. A ação envolveu a Secretaria de Planejamento e Regulação Urbana, a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), a Secretaria do Meio Ambiente (Semma) e a Guarda Civil Municipal (GCM).

A secretária do Meio Ambiente, Pollyana Borges, destacou a gravidade do caso.

“Estamos diante de um crime ambiental, que causa sofrimento aos animais e desrespeita a legislação. É determinação do prefeito Vilela fiscalizar com rigor e não tolerar práticas de maus-tratos em Aparecida”, afirmou a secretária, que acompanhou a ação no final da tarde.

De acordo com a Semma, as equipes atuavam na abertura da Rua Belo Horizonte, bloqueada por construções irregulares. Durante a derrubada de um muro, os fiscais encontraram 58 galos preparados para briga, além de cães, gatos, galinhas, uma tartaruga e suínos, todos em condições precárias de sobrevivência. Uma arena improvisada também foi localizada, confirmando a utilização do espaço para rinha.

O coordenador de Fiscalização Ambiental da Semma, Wislem Ricardo atuou em conjunto com o coordenador de Posturas, Gustavo Viana e detalhou as medidas adotadas.

“Fomos acionados pelas equipes de Posturas que já atuavam no local e identificamos o responsável pelos animais, que estavam sendo preparados para briga. Foram aplicadas as sanções previstas na legislação ambiental e municipal. Lavramos auto de infração por maus-tratos e os animais permanecem sob fiel depositário até decisão da autoridade policial”, explicou.

O comandante da Guarda Civil Municipal, Milton Sobral, ressaltou o trabalho da corporação.

“Nossa equipe atuou no apoio à Semma e fizemos a condução necessária do funcionário para a delegacia de flagrantes para esclarecer os fatos e permitir que a autoridade policial determine as medidas cabíveis”, destacou.

A secretária Pollyana Borges reforçou que a população pode contribuir com denúncias.

“O combate ao crime ambiental é um dever coletivo. Quem souber de situações de maus-tratos deve acionar a Secretaria do Meio Ambiente pelo telefone 3545-5909 ou pelo WhatsApp (62) 9 9297-3353. Toda denúncia é apurada e pode salvar vidas”, concluiu.

Os animais continuam no local, sob a responsabilidade do funcionário apontado como fiel depositário. As equipes da Semma e da Guarda Civil Municipal seguem monitorando a situação com visitas de fiscalização regulares, para garantir que eles não sejam novamente vítimas de maus-tratos.

