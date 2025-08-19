Prefeitura de Aparecida inicia Campanha de Vacinação Antirrábica; Dia D será em setembro

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início nesta segunda-feira (18/08) à Campanha de Vacinação Antirrábica 2025, com equipes percorrendo a zona rural do município para imunizar cães e gatos contra a raiva. A previsão é vacinar cerca de 800 animais em 200 propriedades rurais da cidade, somente nesta primeira etapa, que segue até o dia 22 de agosto.

Para a mobilização, foram formadas três equipes de vacinadores, triadores e motoristas, que percorrem propriedades rurais em rotas programadas. A vacina é gratuita, fornecida pelo Ministério da Saúde, e pode ser aplicada em cães e gatos a partir dos três meses de idade.

Além das ações volantes e do Dia D, o tutor responsável pelos animais pode procurar a sede do Centro de Zoonoses, no bairro Pontal Sul II, para vacinar cães e gatos de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.

O ponto alto da campanha será o Dia D, marcado para 20 de setembro (sábado), quando a vacinação será ampliada para toda a cidade, com diversos postos fixos em bairros e regiões estratégicas de Aparecida. A lista com os locais será divulgada nos próximos dias.

A Superintendência de Vigilância em Saúde reforça que a vacinação é a forma mais eficaz de prevenção da raiva, doença fatal tanto para os animais quanto para os seres humanos, e que a colaboração da população é fundamental para o sucesso da campanha.

“A vacinação é fundamental para proteger os animais e também as pessoas, já que a raiva é uma doença grave e sem cura. Por isso reforçamos o chamado para que todos os tutores levem seus cães e gatos para vacinar.”, destacou Iron Pereira de Sousa, superintendente de Vigilância em Saúde.