search
Saúde

Prefeitura de Aparecida inicia Campanha de Vacinação Antirrábica; Dia D será em setembro

Ação começou pela zona rural e a expectativa é vacinar 800 animais


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 19/08/2025 - 15:50

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início nesta segunda-feira (18/08) à Campanha de Vacinação Antirrábica 2025, com equipes percorrendo a zona rural do município para imunizar cães e gatos contra a raiva. A previsão é vacinar cerca de 800 animais em 200 propriedades rurais da cidade, somente nesta primeira etapa, que segue até o dia 22 de agosto.

Para a mobilização, foram formadas três equipes de vacinadores, triadores e motoristas, que percorrem propriedades rurais em rotas programadas. A vacina é gratuita, fornecida pelo Ministério da Saúde, e pode ser aplicada em cães e gatos a partir dos três meses de idade.

Além das ações volantes e do Dia D, o tutor responsável pelos animais pode procurar a sede do Centro de Zoonoses, no bairro Pontal Sul II, para vacinar cães e gatos de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.

O ponto alto da campanha será o Dia D, marcado para 20 de setembro (sábado), quando a vacinação será ampliada para toda a cidade, com diversos postos fixos em bairros e regiões estratégicas de Aparecida. A lista com os locais será divulgada nos próximos dias.

A Superintendência de Vigilância em Saúde reforça que a vacinação é a forma mais eficaz de prevenção da raiva, doença fatal tanto para os animais quanto para os seres humanos, e que a colaboração da população é fundamental para o sucesso da campanha.

“A vacinação é fundamental para proteger os animais e também as pessoas, já que a raiva é uma doença grave e sem cura. Por isso reforçamos o chamado para que todos os tutores levem seus cães e gatos para vacinar.”, destacou Iron Pereira de Sousa, superintendente de Vigilância em Saúde.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Tempo seco já provoca mais de 5 mil atendimentos por doenças respiratórias em Goiânia
Saúde

Tempo seco já provoca mais de 5 mil atendimentos por doenças respiratórias em Goiânia

19/08/2025
Diagnóstico tardio do câncer de colo de útero eleva custos no SUS - Marcello Casal/Agência Brasil
Saúde

Diagnóstico tardio do câncer de colo de útero eleva custos no SUS, aponta estudo

19/08/2025
ataque abelhas
Saúde

Médico do Samu orienta como retirar ferrão de abelha após atender ataque em Caldas Novas

18/08/2025
câncer útero Aparecida
Saúde

Ministério da Saúde lança em Aparecida exame inédito no SUS para prevenção do câncer do colo do útero

14/08/2025
Vacinação contra HPV é prorrogada até dezembro - Foto: Iron Braz
Saúde

Vacinação contra HPV é prorrogada até dezembro

14/08/2025
Caminhão com gado capota na GO-206 e deixa um morto
Cidades

Caminhão com gado capota na GO-206 e deixa um morto

19/08/2025
Senador Canedo Lança Programa “Mulher + Segura” e Aplicativo com Botão do Pânico para Emergências- foto: Alexandre Manso
Segurança

Senador Canedo lança aplicativo com Botão do Pânico para Emergências

19/08/2025
hacina em Cavalcante: começou hoje júri popular de sete policiais acusados de matar quatro homens
Destaque

Começa o julgamento dos policiais acusados pela chacina de Cavalcante

19/08/2025
Prefeitura prepara parcerias com setor privado para ampliar serviços em parques de Goiânia
Poder

Prefeitura prepara parcerias com setor privado para ampliar serviços em parques de Goiânia

19/08/2025
Pesquisa