Prefeitura de Aparecida realiza mutirão de ultrassonografias para grávidas

A Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS), em parceria com a Clínica Móvel Dr. George Morais, realizará neste sábado, 22 de junho, um mutirão de ultrassons obstétricos em 5D para gestantes. O exame, conhecido também como ultrassom morfológico, será feito dentro de um ônibus estacionado em frente à Maternidade Municipal Maria da Cruz Gomes Santana, no Setor Garavelo Residencial Park.

As senhas para fazer os ultrassons serão distribuídas no local das 5h30 às 7h da manhã, quando serão iniciados os exames. O mutirão atenderá até mil gestantes. As interessadas só precisam apresentar RG, CPF ou Cartão SUS e comprovante de endereço de Aparecida. Grávidas a partir da 13ª semana de gestação podem realizar o exame.

“Com essa parceria vamos ofertar às gestantes de Aparecida, sem necessidade de agendamento prévio nem de encaminhamento, exames com alta definição em 5D que permitem imagens detalhadas e precisas para que os médicos identifiquem, mais cedo, possíveis síndromes, malformações ou outras alterações no desenvolvimento do bebê. Isso é muito importante para a saúde de mães e filhos”, destaca o secretário de Saúde Alessandro Magalhães.

O superintendente de Atenção à Saúde, Gustavo Assunção, ressalta que o exame pode ser feito a partir da 13ª semana de gestação, mas que o melhor período normalmente é entre a 24ª e a 34ª. “Nesse período as imagens conseguem ser mais claras e detalhadas em diferentes ângulos. É uma excelente oportunidade e as gestantes devem aproveitar”, reforça.

No local do mutirão, será montada uma tenda com cadeiras para as pacientes e seus acompanhantes aguardarem o exame, proporcionando mais conforto e comodidade a todos.