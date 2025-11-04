search
Saúde

Prefeitura de Aparecida reforça comunicado para quem ainda não se vacinou contra a febre amarela

Secretaria de Saúde intensifica ações preventivas, reforça o alerta para que todos que ainda não se vacinaram se imunizem o quanto antes e redobrou nos últimos dias as ações no Setor Rosa dos Ventos


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 04/11/2025 - 17:06

febre amarela Vacina aparecida
Foto: Divulgação

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), confirmou recentemente dois casos de febre amarela em primatas (Macacos), um no Bairro Cardoso e o outro no Setor Rosa dos Ventos, sendo este o mais recente. A análise feita pelo Laboratório de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen) confirmou a contaminação nos dois animais.

Com o resultado da primeira detecção, no início do mês passado (Outubro), a SMS iniciou uma série de ações de prevenção, tais como enviar alertas a todas as unidades da rede, além de realizar reuniões com a Secretaria Estadual de Saúde (SES) e encontros técnicos de planejamento diários com as equipes da pasta. Também estão sendo feitas investigações entomológicas em regiões estratégicas, visitas domiciliares, busca ativa de não-vacinados e coletas de mosquitos para análise.

Vacine-se e proteja sua família

A Secretaria orienta que todos que ainda não se vacinaram procurem uma das 36 salas de vacinação do município. O imunizante é aplicado em crianças a partir de nove meses, com reforço aos quatro anos. A partir dos cinco até os 59 anos, 11 meses e 29 dias, é necessária apenas uma dose. Para pessoas acima de 60 anos, a aplicação depende de relatório médico.

“A incidência de macacos mortos pela febre amarela é sinal da circulação do vírus, e, para evitar a doença em humanos, a vacinação é a principal forma de prevenção, é uma proteção indispensável. Por isso, estamos reforçando as imunizações principalmente nas regiões onde foram encontrados os animais mortos”, explica o superintendente de Vigilância em Saúde da SMS, Iron Pereira.

Onde buscar atendimento

Os principais sintomas da febre amarela são febre súbita, calafrios, dores intensas na cabeça e no corpo, náuseas, vômitos, fadiga e icterícia (amarelão). Ao primeiro sinal dos sintomas, o paciente deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. Em casos graves, é recomendado buscar unidades de urgência, como UPA ou Cais.

Como agir ao encontrar um macaco morto ou doentes

O superintendente Iron Pereira enfatiza que primatas não transmitem febre amarela aos humanos, sendo apenas hospedeiros e sentinelas da presença do vírus. Quem encontrar macacos mortos ou doentes deve comunicar a SMS pelos telefones 3545-5922, 3545-5921 ou 3545-4819, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 16h.

Para se vacinar contra a febre amarela, a população dispõe de 36 salas fixas de vacinação e a Central de Imunização, com funcionamento de segunda a sexta e aos sábados. Quem quiser tirar dúvidas sobre essa imunização pode ligar para o telefone 3545-5868.

Locais e horários para vacinação:

• Unidades Básicas de Saúde (UBSs): segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30

• Central de Imunização: segunda a sábado, das 7h30 às 18h30

• Não há atendimento em feriados e pontos facultativos

Salas de vacinação em Aparecida de Goiânia:

UBS Andrade Reis

UBS Bairro Cardoso

UBS Bairro Ilda

UBS Colina Azul

UBS Cruzeiro do Sul

UBS Independência Mansões

UBS Jardim Florença

UBS Jardim Riviera

UBS Jardim Tiradentes

UBS Mansões Paraíso

UBS Papillon Park

UBS Pontal Sul 2

UBS Veiga Jardim

UBS Alto Paraíso

UBS Anhambi

UBS Bairro Independência

UBS Bandeirantes

UBS Boa Esperança

UBS Buriti Sereno

UBS Campos Elíseos

UBS Caraíbas

UBS Garavelo Park

UBS Madre Germana

UBS Delfiore

UBS Cândido de Queiroz

UBS Expansul

UBS Jardim Bela Vista

UBS Jardim dos Buritis

UBS Jardim Olímpico

UBS Jardim Paraíso

UBS Parque Trindade

UBS Rosa dos Ventos

UBS Santa Luzia

UBS Santo André

UBS São Pedro

Central de Imunização

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

morte súbita
Saúde

É possível evitar a morte súbita que vem matando cada dia mais jovens e atletas?

04/11/2025
Anvisa unhas gel
Saúde

Anvisa proíbe duas substâncias utilizadas em unhas em gel

30/10/2025
As substâncias banidas são o TPO (óxido de difenil [2,4,6-trimetilbenzol] fosfina) e o DMPT (N,N-dimetil-p-toluidina). — Foto: Freepik
Saúde

Anvisa proíbe substâncias usadas em esmaltes em gel

30/10/2025
plantas medicinais
Saúde

Pesquisa investiga como saberes sobre plantas medicinais resistem ao avanço urbano

29/10/2025
O vírus é o mesmo que provocou epidemias anteriores no país, mas com diferenças genéticas significativas Foto: Butantan
Saúde

Dengue tipo 3 chegou ao Brasil vinda do Caribe e da Costa Rica

29/10/2025
Câmara reajuste Judiciário
Poder

Câmara aprova reajuste para servidores do Poder Judiciário

04/11/2025
febre amarela Vacina aparecida
Saúde

Prefeitura de Aparecida reforça comunicado para quem ainda não se vacinou contra a febre amarela

04/11/2025
Supremo invalida norma que criou cargos em comissão na Justiça de Goiás
Justiça

Supremo invalida norma que criou cargos em comissão na Justiça de Goiás

04/11/2025
Santa Rita de Cássia
Cidades

Paróquia em Goiânia recebe imagem peregrina e relíquia de Santa Rita de Cássia

04/11/2025
Pesquisa