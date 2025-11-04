Prefeitura de Aparecida reforça comunicado para quem ainda não se vacinou contra a febre amarela

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), confirmou recentemente dois casos de febre amarela em primatas (Macacos), um no Bairro Cardoso e o outro no Setor Rosa dos Ventos, sendo este o mais recente. A análise feita pelo Laboratório de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen) confirmou a contaminação nos dois animais.

Com o resultado da primeira detecção, no início do mês passado (Outubro), a SMS iniciou uma série de ações de prevenção, tais como enviar alertas a todas as unidades da rede, além de realizar reuniões com a Secretaria Estadual de Saúde (SES) e encontros técnicos de planejamento diários com as equipes da pasta. Também estão sendo feitas investigações entomológicas em regiões estratégicas, visitas domiciliares, busca ativa de não-vacinados e coletas de mosquitos para análise.

Vacine-se e proteja sua família

A Secretaria orienta que todos que ainda não se vacinaram procurem uma das 36 salas de vacinação do município. O imunizante é aplicado em crianças a partir de nove meses, com reforço aos quatro anos. A partir dos cinco até os 59 anos, 11 meses e 29 dias, é necessária apenas uma dose. Para pessoas acima de 60 anos, a aplicação depende de relatório médico.

“A incidência de macacos mortos pela febre amarela é sinal da circulação do vírus, e, para evitar a doença em humanos, a vacinação é a principal forma de prevenção, é uma proteção indispensável. Por isso, estamos reforçando as imunizações principalmente nas regiões onde foram encontrados os animais mortos”, explica o superintendente de Vigilância em Saúde da SMS, Iron Pereira.

Onde buscar atendimento

Os principais sintomas da febre amarela são febre súbita, calafrios, dores intensas na cabeça e no corpo, náuseas, vômitos, fadiga e icterícia (amarelão). Ao primeiro sinal dos sintomas, o paciente deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. Em casos graves, é recomendado buscar unidades de urgência, como UPA ou Cais.

Como agir ao encontrar um macaco morto ou doentes

O superintendente Iron Pereira enfatiza que primatas não transmitem febre amarela aos humanos, sendo apenas hospedeiros e sentinelas da presença do vírus. Quem encontrar macacos mortos ou doentes deve comunicar a SMS pelos telefones 3545-5922, 3545-5921 ou 3545-4819, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 16h.

Para se vacinar contra a febre amarela, a população dispõe de 36 salas fixas de vacinação e a Central de Imunização, com funcionamento de segunda a sexta e aos sábados. Quem quiser tirar dúvidas sobre essa imunização pode ligar para o telefone 3545-5868.

Locais e horários para vacinação:

• Unidades Básicas de Saúde (UBSs): segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30

• Central de Imunização: segunda a sábado, das 7h30 às 18h30

• Não há atendimento em feriados e pontos facultativos

Salas de vacinação em Aparecida de Goiânia:

UBS Andrade Reis

UBS Bairro Cardoso

UBS Bairro Ilda

UBS Colina Azul

UBS Cruzeiro do Sul

UBS Independência Mansões

UBS Jardim Florença

UBS Jardim Riviera

UBS Jardim Tiradentes

UBS Mansões Paraíso

UBS Papillon Park

UBS Pontal Sul 2

UBS Veiga Jardim

UBS Alto Paraíso

UBS Anhambi

UBS Bairro Independência

UBS Bandeirantes

UBS Boa Esperança

UBS Buriti Sereno

UBS Campos Elíseos

UBS Caraíbas

UBS Garavelo Park

UBS Madre Germana

UBS Delfiore

UBS Cândido de Queiroz

UBS Expansul

UBS Jardim Bela Vista

UBS Jardim dos Buritis

UBS Jardim Olímpico

UBS Jardim Paraíso

UBS Parque Trindade

UBS Rosa dos Ventos

UBS Santa Luzia

UBS Santo André

UBS São Pedro

Central de Imunização