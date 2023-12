Prefeitura de Goiânia abre 90 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos de estética

A Prefeitura de Goiânia, por meio do Sine Municipal, ligado à Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), disponibiliza 90 vagas em cursos de qualificação profissional gratuitos, nesta sexta-feira, 1º, para pessoas com idade acima de 18 anos.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas presencialmente das 8h às 17h, na sede do Sine, localizado na Rua 1, 147, Setor Central, ou pelo aplicativo Prefeitura 24h, enquanto houver vagas.

Os cursos disponibilizados são na área de beleza e estética com especialidades em alongamento de cílios. A carga horária é de 40 horas e há turmas pela manhã, tarde e noite, com 12 vagas por turno.

Também há aulas para especialidade em alongamento de unhas, que tem carga horária de 40 horas e turmas pela manhã e à tarde, com 12 vagas por turno. O de modelagem e henna para sobrancelhas tem carga horária de 50 horas e turmas pela manhã e à tarde, com 15 vagas por turno. Além do certificado de conclusão, são disponibilizados lanche e vale-transporte para os alunos.

As aulas serão ministradas entre 6 e 19 de dezembro, na Faculdade Delta, localizada na Avenida São Carlos, 911, Jardim Planalto.

De acordo com o secretário executivo da Sedec, Rafael Meirelles, os cursos representam uma grande demanda atualmente e servem para aqueles que querem empreender com novas habilidades. “Há uma grande procura por serviços na área de beleza e estética e, com isso, as pessoas podem se especializar, ampliar seus ramos de negócio e gerar mais renda”, destaca.

Confira os cursos, carga horária, período, turno e vagas:

Alongamento de Cílios – 40 horas – 06 a 15 de dezembro – Turmas: Matutino, Vespertino e Noturno – 12 vagas por turno

Alongamento de Unhas – 40 horas – 06 a 15 de dezembro – Turmas: Matutino e Vespertino – 12 vagas por turno

Modelagem e Henna para sobrancelhas – 50 horas – 6 a 19 de dezembro – Turmas: Matutino e Vespertino – 15 vagas por turno