search
Cidades

Prefeitura de Goiânia abre inscrições para 260 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional

Inscrições já podem ser realizadas por meio do aplicativo Goiânia 24h ou pessoalmente no Sine Municipal, localizado na Rua 1, nº 147 - Setor Central


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 25/08/2025 - 18:28

Goiânia cursos
Cursos são destinados a toda a população a partir de 16 anos de idade, que busca capacitação profissional e novas oportunidades no mercado de trabalho (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços (Sedicas) e do Sine Municipal, está com 260 vagas abertas para a realização de sete cursos gratuitos de qualificação profissional. As aulas começam no dia 8 de setembro e serão ministradas pelo Instituto Goiano de Pesquisas e Didática Profissional, no Setor Oeste.

Com carga horária de 100 horas/aula, os cursos oferecidos são de Pacote Office Intermediário e Avançado, Informática Básica e Inteligência Artificial, Auxiliar de Contabilidade, Gestão de Mídias Sociais, Organizador de Eventos e Beleza e Estética. As turmas estão distribuídas nos períodos da manhã, tarde e noite e os alunos receberão lanche, vale-transporte, uniforme, material didático e kit do estudante.

Os cursos são destinados a toda a população a partir de 16 anos de idade, que busca capacitação profissional e novas oportunidades no mercado de trabalho. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio do aplicativo Goiânia 24h ou pessoalmente no Sine Municipal de Goiânia, localizado na Rua 1, nº 147 – Setor Central.

Comitê da Prefeitura autoriza R$ 195 milhões em gastos

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Pit bull ataca criança que tentava pegar pipa em Itumbiara
Cidades

Pit bull ataca criança que tentava pegar pipa em Itumbiara

25/08/2025
Goiânia + Humana
Cidades

Mabel visita local do Goiânia + Humana, que reunirá serviços gratuitos na Região Noroeste

25/08/2025
Mudanças Climáticas Goiânia
Cidades

Após veto derrubado, Prefeitura de Goiânia instala Fórum de Mudanças Climáticas

25/08/2025
Incêndio Chapada dos Veadeiros
Cidades

Incêndios na Chapada dos Veadeiros e em São Domingos atingem mais de 120 mil hectares em Goiás

25/08/2025
entregadores iFood
Cidades

iFood e Mottu fecham parceria com descontos para entregadores no país

25/08/2025
Goiânia cursos
Cidades

Prefeitura de Goiânia abre inscrições para 260 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional

25/08/2025
Disque 100
Brasil

Disque 100: aumentam discussões sobre sexualização de crianças em SP

25/08/2025
Programa Agehab
Geral

Programa habitacional do Governo de Goiás é premiado pelo Conselho Nacional de Justiça

25/08/2025
Pit bull ataca criança que tentava pegar pipa em Itumbiara
Cidades

Pit bull ataca criança que tentava pegar pipa em Itumbiara

25/08/2025
Pesquisa