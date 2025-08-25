Prefeitura de Goiânia abre inscrições para 260 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços (Sedicas) e do Sine Municipal, está com 260 vagas abertas para a realização de sete cursos gratuitos de qualificação profissional. As aulas começam no dia 8 de setembro e serão ministradas pelo Instituto Goiano de Pesquisas e Didática Profissional, no Setor Oeste.
Com carga horária de 100 horas/aula, os cursos oferecidos são de Pacote Office Intermediário e Avançado, Informática Básica e Inteligência Artificial, Auxiliar de Contabilidade, Gestão de Mídias Sociais, Organizador de Eventos e Beleza e Estética. As turmas estão distribuídas nos períodos da manhã, tarde e noite e os alunos receberão lanche, vale-transporte, uniforme, material didático e kit do estudante.
Os cursos são destinados a toda a população a partir de 16 anos de idade, que busca capacitação profissional e novas oportunidades no mercado de trabalho. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio do aplicativo Goiânia 24h ou pessoalmente no Sine Municipal de Goiânia, localizado na Rua 1, nº 147 – Setor Central.