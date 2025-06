Prefeitura de Goiânia assina Ordem de Serviço para reestruturação da Avenida Vera Cruz

A Prefeitura de Goiânia assinou, nesta segunda-feira (16/6), a Ordem de Serviço que autoriza o início das obras de reestruturação da Avenida Vera Cruz, importante via da Região Norte da capital. A obra, que representa um investimento de R$ 8,2 milhões, será executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra).

O prefeito Sandro Mabel participou da solenidade de forma remota. Representando a gestão municipal, a secretária de Governo, Sabrina Garcez, destacou o compromisso da administração com soluções definitivas para problemas históricos da cidade.

“O compromisso do prefeito Sandro Mabel é melhorar a vida dos goianienses com obras duradouras. A Avenida Vera Cruz, por muitos anos, foi alvo de recapeamentos que não resolviam o problema. Agora, com essa reestruturação completa, vamos garantir qualidade de vida e trafegabilidade para milhares de pessoas que circulam por ali diariamente”, afirmou Sabrina.

O secretário municipal de Infraestrutura Urbana, Francisco Elísio, explicou os aspectos técnicos da intervenção. Segundo ele, os trabalhos já estão sendo mobilizados, com a chegada das máquinas prevista para esta semana. “Vamos iniciar com a fresagem, que é a retirada do asfalto antigo, seguida de uma intervenção profunda na base da via. É uma obra pensada para recuperar a estrutura, com uso de técnicas de reciclagem e reforço do solo com cimento, tudo conforme o projeto que foi estudado e analisado por três meses. O objetivo é entregar uma avenida nova, sem desperdício de recursos públicos”, destacou.

A relevância da obra foi reforçada por vereadores da capital. O vereador Sargento Novandir lembrou que a demanda é uma reivindicação antiga da comunidade. “A Avenida Vera Cruz é a principal via da Região Norte. É o caminho de quem vem de Anápolis, Brasília. Já cobramos isso de outros prefeitos, e nunca foi resolvido. Hoje, com menos de seis meses de gestão, o prefeito Sandro Mabel atendeu esse pedido, que é meu e de toda a comunidade da região”, declarou.

O vereador Geverson Abel também ressaltou o planejamento responsável da intervenção. “É uma obra estruturada de verdade. O prefeito participou remotamente da assinatura, e o secretário Francisco conduziu, ao longo dos últimos meses, todos os estudos para que fosse possível iniciar essa reestruturação. A população pode ter certeza de que essa avenida não vai se deteriorar rapidamente”, afirmou.

Já o vereador Thialu Guiotti destacou a importância estratégica da Avenida Vera Cruz para a logística urbana e estadual. “A via conecta a BR-153 à Perimetral Norte, sendo fundamental para o escoamento de mercadorias. Quando o prefeito Sandro Mabel ainda era pré-candidato, esteve comigo na região e se comprometeu com essa obra. Agora, está cumprindo a promessa com uma solução definitiva. Isso é respeito com o dinheiro do contribuinte”, concluiu.

Prefeitura de Goiânia abre seleção de entidades para atender alunos com deficiência