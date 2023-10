Prefeitura divulga programação do aniversário da capital

O aniversário de 90 anos de Goiânia vai levar artistas de projeção nacional para todas as regiões de Goiânia. O circuito cultural e a programação completa de shows foram anunciados, nesta sexta-feira (6/10), pelo prefeito Rogério. Para celebrar a nova primavera, a gestão municipal preparou um passeio ciclístico, atividades para as crianças no Parque Mutirama, exposição de carros antigos e ato em homenagem aos pioneiros da Capital. A programação inclui shows com artistas de projeção nacional.

Estão organizados shows da Banda Ira!, Leonardo, Léo Magalhães, Casa Worship, Gian & Giovani, Rio Negro & Solimões, Guilherme & Santiago e Amado Batista. As atividades do aniversário de Goiânia tiveram início no dia 1º deste mês com a realização do evento Goiânia Sempre Rosa e se estendem ao longo de outubro.

Palcos com estruturas completas serão instalados em todas as regiões da cidade, tornando as festividades mais democráticas e acessíveis à comunidade. “Pensamos em uma programação especial, diversificada e com ações descentralizadas para todo o mês de outubro. Há 90 anos, Goiânia é o lar de quem sonha e se tornou, com o passar do anos, uma das capitais mais importantes do país”, disse o prefeito Rogério. “Precisamos avançar, mas também temos muitas conquistas para celebrar”, disse.

A programação de shows está prevista para ocorrer, segundo o titular da Secretaria Municipal de Governo, Jovair Arantes, em bairros como Recanto das Minas Gerais, Parque Atheneu, Morada do Sol, Vila Mutirão, Bairro Goyá, Jardim América e Centro.

Outras regiões da cidade, como o Setor Aeroporto, Campinas, Balneário Meia Ponte e Novo Mundo e Jardim Mariliza também vão receber shows e apresentações culturais com artistas de relevância nacional. “Serão eventos para as famílias, para todos os públicos. Todas as regiões da cidade serão beneficiadas neste momento especial”, afirmou Jovair.

Para as comemorações, também foi lançado um concurso de fotografia, para fotos autorais de algum lugar da cidade que desperte memórias afetivas. Os interessados podem enviar as fotos até o próximo dia 14/10 para o email [email protected] ou via direct do Instagram da Prefeitura de Goiânia (@prefeituradegoiania). Os três melhores classificados serão premiados, receberão certificado e terão suas fotos expostas nos eventos oficiais dos 90 anos. O edital completo está disponível em https://bit.ly/goiania90anos.

Dia das Crianças é no Mutirama

A programação especial de aniversário prevê uma série de atividades para o Dia das Crianças no Parque Mutirama, espaço que guarda parte da história da cidade e que fez a alegria de inúmeras gerações. O parque será aberto com uma apresentação da Banda da Guarda Civil Municipal e terá atividades de Cosplay, espaço Instagramável e atividades Geeks.

O dia será marcado ainda por exposição de cavalaria e canil, atividades de pintura facial, apresentação teatral com o grupo Lua Alá e quatro sessões gratuitas, em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), no planetário.

Palco especial na Praça do Trabalhador

Os festivais e as apresentações vão contar também com a presença de artistas locais, djs, cantores gospeis e católicos, Orquestra Sinfônica de Goiânia e Carreta Show. Além disso, um palco especial será montado na Estação Ferroviária e Praça do Trabalhador.

O local terá shows de Gian & Giovani no dia 20; Casa Worship e apresentações gospels no dia 21; apresentação da Folia de Reis e shows católicos de Diego Fernandes e Toni Alisson no dia 22; Rio Negro & Solimões no dia 23; e show especial do cantor Leonardo no dia 24, data oficial em que Goiânia celebra 90 anos.

Dia 24 de Outubro

No dia 24 de outubro, data que celebra o aniversário de Goiânia, a Prefeitura preparou ainda uma série de atividades. O setor Campinas, a partir das 8 horas, será palco de desfile cívico militar. Quem decidir acompanhar o evento terá a oportunidade de acompanhar a apresentação da Esquadrilha da Fumaça e de carros antigos, super carros, desfiles diversos e premiação das redações do concurso de redação “Vinde ver a Goiânia de agora – a capital Goiânia aos meus olhos”.

No período vespertino, a Prefeitura de Goiânia, em parceria com a Equatorial, vai realizar o cadastro e o sorteio de 90 geladeiras para as famílias dentro do projeto “E+ Geladeira”, que faz parte do programa de eficiência energética da empresa.

Goiânia: cidade dos esportes

Além do circuito cultural, na programação do aniversário de 90 anos de Goiânia estão previstas uma série de atividades esportivas com o objetivo de levar mais oportunidades para os jovens, saúde e qualidade de vida para as famílias. A programação já começa neste fim de semana com Bora de Bike, que será realizado no domingo (8/10), a partir das 7 horas, no Mercado Aberto da Avenida Paranaíba.

No sábado, dia 21 de outubro, será realizado oito jogos da Taça das Favelas, evento organizado pela Central Única das Favelas (Cufa), e que conta com o apoio financeiro da Prefeitura de Goiânia. As partidas serão realizadas no Campo Municipal da Vila Redenção. Neste dia, o Zoológico terá entrada gratuita para a população.

No dia 23, véspera do aniversário da Capital, a Praça do Trabalhador será palco da Corrida da Meia-Noite. Já no dia 26 de outubro, a Secretaria Municipal de Esportes vai celebrar o Dia do Paradesporto no Paço Municipal. No dia 28, a partir das 9 horas, será realizada uma Cãominhada + Blitz Ecológica no Parque Campininha das Flores. No dia seguinte, 29 de outubro, Goiânia sediará o Pedala Tour Goiânia, que terá como ponto de encontro a Praça Santos Dumont, no Setor Aeroporto.

Fonte: Prefeitura de Goiânia