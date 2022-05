Prefeitura de Goiânia e Metrobus celebram acordo de manutenção e restauração de pavimento do Eixo Anhanguera

Da redação

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), assinou, nesta segunda-feira, 09, termo de acordo com a Metrobus Transporte Coletivo que dispõe sobre ações de monitoramento, manutenção e intervenções para restauração do pavimento do Eixo Anhanguera entre os terminais Padre Pelágio e Novo Mundo.

De acordo com a Seinfra, a negociação ocorre desde o mês de março, com a Metrobus e Governo do Estado. Desde então, são analisados parâmetros técnicos e cronogramas de desenvolvimento das obras, já que se trata de muitas intervenções pelos 28 quilômetros da via.

“É uma via muito importante, extensa, com 28 quilômetros – considerando os dois sentidos, com um dos maiores sistemas de transporte de passageiros de Goiânia e Região Metropolitana. Portanto, são necessárias estratégias específicas para o cumprimento das metas”, explica o secretário de Infraestrutura de Goiânia, engenheiro Everton Schmaltz.

Para assegurar perfeita trafegabilidade no Eixo Anhanguera, que conta com um pavimento construído ainda 1976, ficou acordado entre as partes que a Seinfra executará, de junho a novembro deste ano, serviços de fresagem e recapeamento em toda a extensão do Eixo Anhanguera, entre os terminais Padre Pelágio (Jardim Fonte Nova) e Novo Mundo (Jardim Novo Mundo).

A segunda etapa acontecerá entre os meses de agosto de 2023 e julho de 2024, quando a Seinfra fará a reconstrução do pavimento em toda a extensão do Eixo Anhanguera, conforme solução técnica determinada em decisão judicial.

Permanentemente, serão realizadas manutenções rotineiras, como tapa-buracos ou outras medidas emergenciais que se fizerem necessárias para sanar riscos pontuais ao longo de todo o Eixo, independentemente do período climático, seco ou chuvoso.

Tais serviços, que incluirão a limpeza e retirada de detritos próprios da operação, serão realizados mediante solicitação da Metrobus, que ficará responsável pelo monitoramento do pavimento, indicando à Seinfra os locais exatos das intervenções emergenciais que surgirem.

“Acreditamos que, dessa maneira, será possível atender bem o cidadão e a frota de ônibus da Metrobus, que terá sempre um pavimento de boa qualidade para trafegar em segurança”, pontua o titular da Seinfra.