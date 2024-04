Prefeitura de Goiânia faz chamamento para construtores e zeladores dos cemitérios municipais

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (Sedhs), convoca construtores e zeladores para realizarem o cadastramento e recadastramento, conforme disposto nas portarias de número 41, de 4 de março de 2024 e número 31, de 8 de fevereiro de 2024.

O objetivo é manter atualizados os registros dos profissionais responsáveis pela construção e manutenção desses espaços essenciais para a comunidade e para selecionar novos profissionais da área que estejam interessados em participar da seleção.

Requisitos e documentação necessária

Os serviços de construção e reforma nas sepulturas nos cemitérios municipais (Santana, Parque, Vale da Paz e Jardim da Saudade) somente poderão ser executados por construtores previamente cadastrados na Gerência de Administração de Cemitérios e Central de Óbitos da Sedhs e no Cadastro de Atividades Econômicas (CAE) da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) do Município. O telefone para solicitar informações é (62) 3524-2641.

Os interessados devem entregar a documentação necessária na Gerência de Administração de Cemitérios e Central de Óbitos da Sedhs, localizada na Rua Francisca Costa Cunha D. Tita, 679, no Setor Aeroporto. O prazo encerra nesta sexta-feira (5). Se o construtor/zelador possuir ajudante, este também deverá ser cadastrado na secretaria por meio de requerimento próprio.

Para o cadastramento de pessoa física, serão necessários os seguintes documentos: Carteira de Identidade Civil, CPF, comprovante de endereço, Certidão Negativa do Cartório Distribuidor Criminal Estadual, Certidão Negativa Cível e Criminal da Justiça Federal e Cadastro de Atividades Econômicas (CAE) da Secretaria Municipal de Finanças.

O prestador de serviço apresentará ainda, no ato de cadastramento, declaração devidamente assinada, quanto a estar ciente das obrigações e proibições no âmbito dos cemitérios, previstas no decreto de número 2.813, de 10 de dezembro de 2019.

Os candidatos deverão ser avaliados quanto às habilidades inerentes à função, conforme as disposições abaixo:

a) Experiência específica: Conhecimentos técnicos e práticos na área da construção e manutenção de estruturas específicas para cemitérios;

b) Manutenção da limpeza e conservação do local de trabalho;

c) Postura pessoal: comprometimento com as regras e normas dos cemitérios municipais educação e respeito com os funcionários, colaboradores e público em geral;

d) Atendimento às famílias: orçamentos transparentes e detalhados, compromisso com prazos de entrega dos trabalhos contratados.

“A iniciativa é fundamental para garantir a adequada gestão e conservação dos cemitérios municipais, proporcionando um ambiente digno e respeitoso para as famílias que os frequentam”, pontua a gerente de Administração de Cemitérios e Central de Óbitos, Larissa Hesketh.