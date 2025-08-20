Prefeitura de Goiânia firma contrato para canalização do Córrego Cascavel

A Prefeitura de Goiânia firmou nesta quarta-feira (20/8), o contrato para execução da obra de canalização do Córrego Cascavel, no trecho entre a Avenida Padre Wendel e a Avenida Castelo Branco, em Campinas. A intervenção será conduzida pela empresa Vale do Ouro Construtora, ao custo de R$ 19.795.410, com prazo de 12 meses para finalização. O objetivo é garantir mais segurança às famílias que vivem próximas à região, prevenindo erosões e reduzindo os riscos de alagamentos durante o período chuvoso.
“Eu quero que possamos ir fazendo as partes que tenham resolutividade. Agora vamos executar esse trecho de 1.200 metros, com canalização em concreto armado. Essa obra vai evitar pontos de inundação, resolver retenções de água e abrir caminho para, no futuro, integrar à Marginal Cascavel, que é uma via estratégica para Goiânia. Nossa gestão tem trabalhado em um amplo programa de obras de drenagem e mobilidade, preparando a cidade para crescer de forma planejada e segura”, destacou o prefeito Sandro Mabel.
O secretário municipal de Infraestrutura Urbana, Francisco Lacerda, explicou que a obra utilizará estrutura de concreto e terá 1,2 km de extensão, com proteção das encostas e aumento da vazão das águas. “Vamos fazer a proteção das encostas para evitar deslizamentos e dar mais fluxo linear para a água das chuvas, a fim de mitigar as enchentes. Essa etapa vai da Castelo Branco até a Padre Wendel, e já estamos estudando as vias laterais para melhorar a mobilidade urbana, com alternativas de binários e ajustes viários”, afirmou.
O gerente operacional da Defesa Civil, Marcelo Luz, ressaltou que a canalização do Córrego Cascavel é fundamental para reduzir os riscos de enchentes na região. “Essa obra é de suma importância para a cidade de Goiânia. Vai alcançar cerca de sete áreas de risco já catalogadas pela Defesa Civil e beneficiar a população, ajudando a minimizar os alagamentos. O monitoramento já registra várias ocorrências severas nesses pontos e acreditamos que essa intervenção contribuirá muito para a segurança dos moradores”, destacou.
Moradora de Campinas há 50 anos, a líder comunitária Dilza de Souza contou que os moradores aguardavam a obra há cerca de 15 anos. “Nós esperávamos essa obra há mais de 15 anos. A canalização é importantíssima para a nossa região”, afirmou.
