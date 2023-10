Prefeitura de Goiânia lança campanha de conscientização sobre o Dia Nacional de Luta Contra Violência à Mulher

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM), promove amanhã a campanha “Violência contra a Mulher não tem desculpa! Tem Lei”, para conscientizar sobre o Dia Nacional de Luta Contra a Violência à Mulher. A data, que é celebrada no dia 10 de outubro, reforça a preocupação com os casos de agressão, tentativas de assassinato e feminicídio.

Uma blitz educativa será realizada nesta terça-feira, 10, a partir das 8h30, na esquina das avenidas Tocantins com Anhanguera, no Setor Central. Os agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), em conjunto com a SMPM, vão entregar panfletos explicativos com mensagens de conscientização que alertam para os tipos de violência contra a mulher.

No período da noite, a ação contará com a participação da Patrulha Mulher Mais Segura, da Guarda Civil Metropolitana (GCM), que estará em bares da região do Setor Oeste para distribuição de materiais informativos de prevenção e canais de amparo à vítima.

A equipe da SMPM afixará nos banheiros dos estabelecimentos e em locais de fácil visualização cartazes de divulgação da Central de Atendimento à Mulher, conforme previsto na Lei Municipal Nº10.887/23. A Lei foi sancionada pelo prefeito Rogério e determina que bares, restaurantes e casas de shows devem afixar placas de combate ao assédio e violência contra mulheres nos seus ambientes. A concentração será às 19 horas, na Rua 22, número 475, Setor Oeste.

A campanha conta com o apoio do prefeito Rogério, que tem investido em leis e medidas que fortalecem os direitos das mulheres, assim como o combate à violência e a aplicação da Lei Maria da Penha.

“Ainda há muito a avançar, em especial na transformação da própria mentalidade masculina. Mulher merece respeito, apoio e incentivo. Nossas ações só tendem a evoluir nesse sentido”, diz o prefeito Rogério.

Segundo a secretária interina da Mulher, Kátia Hyodo, a divulgação e ações relativas ao combate à violência são fundamentais. “A campanha leva a mensagem de forma direta à população e, com isso, a procura pelos serviços e também acolhimento da Secretaria da Mulher aumentam. Queremos o envolvimento de toda sociedade no combate a qualquer tipo de violência”, explica.