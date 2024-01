Prefeitura de Goiânia oferece mais 200 vagas para cursos de qualificação profissional

A Prefeitura de Goiânia disponibiliza, nesta semana, mais 200 vagas para cursos de qualificação profissional gratuitos para pessoas com idade acima de 16 anos. Além do certificado de conclusão, são disponibilizados lanche, vale-transporte, uniforme e material didático aos alunos. O projeto é realizado pelo Sine Municipal, órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec).

As inscrições podem ser realizadas no aplicativo Prefeitura 24 Horas ou na sede do Sine Municipal de Goiânia, localizado na Rua 1, 147, no Setor Central, das 8h às 17h, a partir de hoje. A confirmação da inscrição será emitida no momento da matrícula.

Ao todo, serão dez turmas com 20 alunos cada para os cursos de Pacote Office, Gestão e Empreendedorismo, Administração de Pessoal, Auxiliar de Contabilidade e Beleza e Estética, que serão realizados pela manhã, tarde e noite. As aulas serão ministradas de 31 de janeiro a 14 de março, totalizando uma carga horária de 120 horas.

Secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa de Goiânia, Geverson Abel destaca que os cursos fazem parte de um esforço da Prefeitura de Goiânia para levar qualificação profissional a um número cada vez maior de pessoas. “Em breve, vamos disponibilizar o Sine Móvel nos bairros, em diferentes regiões da cidade, para que sejam feitas inscrições nos cursos e divulgados nossos projetos de empregabilidade e de incentivo ao empreendedorismo”, comenta.

Além disso, para o primeiro semestre de 2024, estão previstos outras formações nas áreas de beleza, rotinas administrativas, marketing, mídias sociais e libras artesanato, corte e costura, montagem e manutenção de computadores, operador de caixa e atendimento de farmácia.

Confira detalhes dos cursos com inscrições abertas:

Pacote Office, Gestão e Empreendedorismo (120 Horas)

Turnos Matutino, Vespertino e Noturno

60 vagas

Administração de Pessoal (120 Horas)

Turnos Matutino, Vespertino e Noturno

60 vagas

Curso de Beleza e Estética (120 Horas)

Turnos Matutino, Vespertino e Noturno

60 vagas

Curso de Auxiliar de Contabilidade (120 Horas)

Turnos Matutino, Vespertino e Noturno

20 vagas

As aulas serão realizadas no Instituto Goiano de Pesquisas e Didática Profissional (IGPDP), localizado na Avenida T-7, número 371, no Edifício Lourenço Office, no Setor Oeste.