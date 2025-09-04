Prefeitura de Goiânia oferece vacinação em todas as regiões da cidade neste sábado (6/9)

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza no sábado (6/9) a abertura ampliada de salas de vacina para oferecer imunização de forma mais ágil, próxima da residência das famílias e em datas alternativas. Serão, ao todo, 27 postos de vacinação disponíveis em unidades de saúde de todas as regiões da cidade e no Goiânia Shopping.

“Essa é a terceira edição desta iniciativa, que tem sido realizada aos primeiros sábados de cada mês, para incentivar a população a buscar o serviço e atualizar a caderneta vacinal de toda a família”, disse o secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer. “É uma proposta que visa ampliar a proteção contra doenças evitáveis, por meio da maior facilidade de acesso”, pontuou o secretário.

A capital mantém a oferta da vacina contra Influenza para a população em geral, a partir dos seis meses de idade. “O nosso quantitativo de doses em estoque do imunizante contra Influenza ainda não justifica a redução da oferta apenas para os públicos prioritários”, explicou a diretora de Vigilância em Saúde da SMS, Flaviane Lemos.

“Mas isso será reavaliado posteriormente, então é muito importante que as pessoas que ainda não se vacinaram contra Influenza não percam essa oportunidade”, alertou a diretora. “O foco da iniciativa é a aplicação da vacina tríplice viral e dos imunizantes contra Influenza, Covid-19 e HPV, que até dezembro está disponível para crianças, adolescentes e jovens, de 9 a 19 anos. Mas é importante ressaltar que todas as vacinas do calendário vacinal em estoque serão oferecidas”, ressaltou Flaviane.

Onde se vacinar

Nas unidades de saúde, o serviço de vacinação estará disponível das 8h às 17h. Já no Goiânia Shopping, as doses serão disponibilizadas das 10h às 17h. Confira todos os locais de vacinação:

• Distrito Norte: CS Perim, CIAMS Urias Magalhães, CSF Jardim Guanabara, CSF Antônio Carlos Pires.

• Distrito Noroeste: CSF Boa Vista, CSF Estrela Dalva, Cais Finsocial, CSF Vila Mutirão.

• Distrito Oeste: ESF Jardim do Cerrado IV, CS João Braz, ESF Buena Vista, ESF São Francisco, ESF Vera Cruz II.

• Distrito Sudoeste: CIAMS Novo Horizonte, UBS Valéria Aparecida, CS Setor União, UBS Residencial Itaipu.

• Distrito Leste: CS Novo Mundo, CS Chácara do Governador, CS Amendoeiras, USF Parque Atheneu.

• Distrito Campinas Centro: CS Crimeia Leste, CS Vila Moraes, CS Esplanada do Anicuns.

• Distrito Sul: CS Hortência Mendonça (Vila Redenção), Centro Municipal de Vacinação (CMV), CS Parque Amazonas, Goiânia Shopping (10h às 17h).