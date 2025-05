Prefeitura de Goiânia presta assistência à família atingida por temporal de quarta (7/5)

Goiânia viveu uma tarde atípica nesta quarta (7/5), quando um temporal em maio surpreendeu os goianienses no final do dia. Uma família da Avenida Cristiano Machado, na Vila Pedroso, teve sua casa invadida pela forte enxurrada que danificou a residência. A Prefeitura de Goiânia prestou assistência à família, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e da Defesa Civil Municipal

Assim que acionada, a Defesa Civil enviou uma equipe ao local para realizar os primeiros atendimentos, incluindo a oferta de abrigo às pessoas atingidas. “Após prestarmos auxílio durante a noite e a madrugada, retornamos ao local nesta quinta-feira (8/5) e constatamos que a família perdeu móveis, eletrodomésticos, roupas e mantimentos. Diante disso, acionamos a Comurg para a retirada dos materiais danificados pela lama, e a Seinfra para o reparo do meio-fio”, explicou o coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Robledo Mendonça.

Segundo a Seinfra, a retirada indevida do meio-fio contribuiu para o acúmulo de água e lama, o que resultou na queda do muro e na invasão da enxurrada no interior da residência. A secretaria informou ainda que o meio-fio foi reconstruído com o dobro da altura, a fim de prevenir novos alagamentos. Em seguida, foram realizados serviços de manutenção na rede de drenagem, incluindo a limpeza de poços de visita, ramais e bocas de lobo.

A Seinfra ressalta que a retirada do meio-fio é proibida em qualquer ponto da cidade, pois é um elemento essencial do sistema de drenagem, responsável pelo escoamento adequado das águas pluviais até as bocas de lobo.

Robledo Mendonça também destacou o apoio do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil Estadual e da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos, que forneceram colchões, cobertores, alimentos emergenciais e água potável. “Estamos à disposição das pessoas atingidas para qualquer tipo de auxílio em situações de chuvas intensas e alagamentos”, reforçou o coordenador.

