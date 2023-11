Prefeitura de Goiânia promove fim de semana com atrações culturais gratuitas

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), promove diversas atrações culturais a partir de hoje. Os eventos são todos gratuitos e abertos ao público. “Como sempre, nossa agenda cultural com eventos diversos, atinge todos os públicos e de forma descentralizada, que é a proposta de gestão do prefeito Rogério. Convido para que prestigiem nossos artistas, nossas manifestações e inserções artísticas pela cidade. É tudo gratuito”, afirma o titular da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), Zander Fábio.

Para abrir a programação, nesta sexta-feira, a partir das 19h, acontece na Antiga Estação Ferroviária a final do concurso Miss e Mister Afro Goiás 2023. O evento conta com o patrocínio da Secult e Museu Frei Confaloni, e tem o objetivo de incentivar a moda afro como manifestação cultural por meio de desfile.

Também hoje, às 19h, tem início o 1º Festival Recanto das Rimas, que segue até o próximo domingo, 26, com jogos de basquete, shows de hip hop, funk e black music, djs como Famoso Nort, Daniel de Melo, Georgia, Odara do Porte, Noiz por Noiz, Dj Lu, Batalha do Maranhas, Projeto Astral, além de batalhas de rimas com MCs. O evento acontece na Quadra Poliesportiva do Residencial São Leopoldo, próximo à Vila Pedroso. A programação completa do evento está disponível nos perfis do Instagram: @recantodasrimasfestival e @goianiablack.

No sábado, 25, às 8h, 15 pessoas inscritas participam do Circuito Cultural com saída da Antiga Estação Ferroviária. O projeto da Secult leva as pessoas a um passeio guiado em pontos turísticos e tradicionais de Goiânia. As inscrições para este sábado estão encerradas, mas para o próximo sábado, 2, as inscrições serão abertas na próxima segunda-feira, 27, via perfil do Instagram: @secultgoiania.

Já no domingo 26, a partir das 17h, tem o espetáculo A Coroa Mágica de Cristal no Mundo Encantado das Fadas e a final do Concurso Mister e Miss Goiás Infantil, Juvenil e Adulto Model Oficial 2023, no Teatro Madre Esperança Garrido. Evento aberto ao público, que poderá contribuir com a ação social doando um quilo de alimento para doação.

Agenda Cultural – de 23 a 26 de novembro

Sexta-feira (24/11)

– 19h: Concurso Miss e Mister Afro Goiás 2023 – Antiga Estação Ferroviária

– 19h às 22h: 1º Festival Recanto das Rimas – Dj Famoso NorT e Dj Daniel de Melo – Quadra Poliesportiva do Residencial São Leopoldo, próximo à Vila Pedroso

Sábado (25/11)

– 8h: Circuito Cultural – saída da Antiga Estação Ferroviária

– 18h às 22h: 1º Festival Recanto das Rimas – Dj Georgia, Odara do Porte e Noiz por Noiz – Quadra Poliesportiva do Residencial São Leopoldo, próximo à Vila Pedroso

Domingo (26/11)

– 16h às 21h: 1º Festival Recanto das Rimas – Dj Lu, Batalha do Maranhas, Projeto Astral – Quadra Poliesportiva do Residencial São Leopoldo, próximo à Vila Pedroso

– 17h: Espetáculo A Coroa Mágica de Cristal no Mundo Encantado das Fadas e final do Concurso Mister e Miss Goiás Infantil, Juvenil e Adulto Model Oficial 2023 – Teatro Madre Esperança Garrido