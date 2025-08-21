Prefeitura de Goiânia realiza vistorias compulsórias para controle de dengue na Região Leste

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou nesta quinta-feira (21/8) a realização de vistorias compulsórias em imóveis fechados ou abandonados na Região Leste da capital, que podem se tornar focos do mosquito da dengue. A iniciativa reúne agentes de combate a endemias, auditores da Vigilância Sanitária, guardas civis e chaveiros para abertura e inspeção dos imóveis, com o objetivo de eliminar focos do mosquito Aedes aegypti.

“Durante as visitas, as equipes realizam a abertura dos imóveis de forma técnica, preservando a integridade do local e as características em que ele foi encontrado”, explicou o secretário de saúde, Luiz Pellizzer. “Em seguida, é realizada uma inspeção minuciosa para encontrar e eliminar focos de dengue. É uma ação que visa reduzir e proteger a saúde coletiva”, destaca o titular da SMS.

No total, 60 imóveis fechados ou abandonados na região foram mapeados pela SMS e serão vistoriados. “Logo no primeiro imóvel, as equipes já identificaram uma piscina abandonada e água parada em diversos recipientes com focos do mosquito, que resultaram em multa de R$10 mil ao proprietário,” informou Jadson Moreira, gerente de fiscalização da Diretoria em Zoonoses. “Isso apenas reforça o quanto é importante que as ações de combate à dengue sejam realizadas de forma contínua e não apenas no período chuvoso”, disse o gerente.

Desde o início do ano, a força-tarefa já vistoriou de forma compulsória mais de 600 imóveis em Goiânia, com 250 autuações aplicadas. No total, 1.120 focos do mosquito foram encontrados e eliminados. A iniciativa é fundamentada pela Lei 13.301/2016 que permite a entrada de agentes de saúde em imóveis públicos e particulares, em situação de abandono, ausência ou recusa de pessoa que possa permitir o acesso, quando a ação é essencial para a contenção de epidemias.

