Prefeitura de Goiânia reativa fonte luminosa no lago do Parque Vaca Brava

A Prefeitura de Goiânia, por meio de parceria entre a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) e a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), reativou a fonte luminosa no lago do Parque Vaca Brava, localizado no Setor Bueno. O equipamento, que estava desativado desde a gestão anterior, voltou a funcionar há duas semanas e já se tornou nova atração para frequentadores da unidade de conservação.

O Parque Vaca Brava é uma tradicional opção de lazer para as famílias goianienses por sua localização privilegiada, e a fonte, que pode atingir até 50 metros de altura, acrescenta um toque especial ao ambiente, além de oferecer um espetáculo de luzes sincronizadas em LED. A nova fonte tem o seu funcionamento das 7h às 22h, com interrupção em intervalos definidos durante o período para não comprometer o equipamento.

Além de ser um atrativo estético, a fonte luminosa também tem um papel ecológico fundamental. Ela auxilia no aumento da oxigenação da água do lago, especialmente durante períodos de estiagem, contribuindo para a preservação do ecossistema local. “As luzes são compostas por modernos projetores de LED e proporciona uma experiência visual encantadora para os visitantes”, comenta o presidente da Amma, Luan Alves.

O superintendente de Gestão Ambiental e Licenciamento da Amma, Ormando Pires, enfatiza a importância da reativação da fonte luminosa. “Com a reativação da fonte luminosa, a Prefeitura de Goiânia proporciona uma experiência enriquecedora aos visitantes do Parque Vaca Brava e reforça o compromisso com o meio ambiente e o bem-estar da população”, ressalta.

O Parque Vaca Brava é considerado um dos maiores de Goiânia e oferece ampla área verde para contemplação em uma extensão de 79,8 mil metros quadrados e rica em espécies da fauna e flora, além de diversas opções de lazer, como pista de caminhada, estação de ginástica, academia ao ar livre, parque infantil, ciclovia, áreas para piquenique e um espaço dedicado aos animais de estimação, o pet place.