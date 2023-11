Prefeitura e UFG promovem seminário sobre o Plano Diretor de Drenagem Urbana

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG) e a Agência de Regulação de Goiânia (AR), promove evento para discutir diagnósticos de implantação do Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU) na capital. O seminário será realizado hoje, às 19h, na sede do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea-GO), no Setor Universitário.

Durante a reunião, que será gratuita e aberta ao público, serão ministradas palestras dirigidas por especialistas em drenagem urbana. O objetivo é fornecer aos profissionais da área de engenharia e à comunidade uma visão abrangente da situação atual do município e apresentar sugestões para enfrentar os desafios.

O Plano Diretor de Drenagem Urbana vigente em Goiânia é de 2005 e atinge apenas 60% da área urbana da capital. Para isso, o novo PDDU, que deve ser concluído em outubro de 2024, pretende alcançar a totalidade do município. A cooperação entre as instituições envolvidas promove o debate sobre os desafios que a capital enfrenta, visando entregar para Goiânia um plano norteador das ações relacionadas à drenagem urbana para os próximos 30 anos.

Técnicas avançadas

O PDDU está sendo elaborado a partir das técnicas mais avançadas de levantamentos por meio de equipamentos tecnológicos adquiridos especificamente para esse fim. Na parte de modelagem, estão sendo utilizadas metodologias atuais aplicadas por pesquisadores com vasta experiência que estão participando do processo. Neste sentido, será um dos planos diretores de drenagem mais modernos do País.

O prefeito Rogério Cruz afirma que a capital enfrenta desafios que exigem coragem e determinação por parte do poder público, para mitigar os problemas da insuficiência do sistema de drenagem da cidade. “Dois dos maiores problemas que o município enfrenta é a incapacidade hídrica dos córregos e problemas de ocupações. Neste sentido, o PDDU deve sugerir ações para cada tipo de problema, além de apresentar medidas para evitar transtornos em locais que ainda não sofram com a problemática”, pontua.

Denes Pereira, titular da Seinfra, explica que a Prefeitura está investindo cerca de R$ 200 milhões em obras de drenagem e pavimentação. Segundo ele, a gestão atual já entregou as obras dos setores Chácaras Maringá, Mansões Paraíso e da Avenida C-107, no Jardim América. “O prefeito Rogério, com muita responsabilidade, determinou e nós estamos executando. Goiânia está se transformando em um grande canteiro de obras. Em breve, vamos entregar as obras da Avenida H, no Jardim Goiás, e também obras em mais sete bairros da nossa capital”, declara.

Segundo o secretário executivo da Seinfra e especialista em drenagem urbana, Alexandre Garcês de Araújo, o poder público foi assertivo em, enfim, autorizar a elaboração do PDDU. “Essa é a maior ação de todas no combate aos alagamentos. No entanto, enquanto o estudo não se concretiza, as obras que estão em andamento vão amenizar o problema em diversos locais. É importante ressaltar que não é possível resolver a drenagem urbana apenas com obras. A população precisa se conscientizar que faz parte do processo, respeitando os índices urbanísticos, favorecendo a infiltração e retenção, e evitando que lixos sejam depositados de maneira irregular, causando entupimentos nas redes de drenagem”, alerta.