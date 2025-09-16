Prefeitura fecha acordo com Fundahc para encerramento da gestão das maternidades

A Prefeitura de Goiânia firmou acordo, nesta terça-feira (16/9), com a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas (Fundahc) para o pagamento de encargos resultantes do encerramento da gestão das maternidades Dona Íris, Célia Câmara e Nascer Cidadão. Pelo acordo, realizado na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região com representantes da Fundação, será pago o valor de R$75 milhões, dividido em oito parcelas, sendo sete de R$10 milhões e uma de R$5 milhões, com a primeira parcela prevista para outubro.

As primeiras parcelas do acordo serão destinadas ao pagamento de direitos trabalhistas de médicos, enfermeiros e demais profissionais que atuaram nas unidades. “Trabalhamos para dar celeridade ao acordo e, assim, garantir os direitos e a dignidade dos trabalhadores. Por isso, eles serão priorizados já nas primeiras parcelas”, destacou o prefeito Sandro Mabel.

Na sequência, os recursos contemplarão serviços prestados e ainda não quitados pela gestão anterior. O acordo garante segurança jurídica ao processo e uma transição organizada para um novo modelo de gestão, mais vantajoso para o município.

“Estamos garantindo os direitos dos trabalhadores e protegendo o atendimento à população. Esse acordo sinaliza um novo momento na gestão das nossas maternidades”, explicou o procurador-geral do Município de Goiânia, Wandir Allan. Também participaram da reunião representantes do Ministério Público do Trabalho (MPT) e entidades sindicais.