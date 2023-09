Prêmio IEL chega à 19ª edição com nova categoria

Com nova roupagem e uma categoria que premia estudantes de pós-graduação, o Prêmio IEL de Talentos chega à sua 19ª edição, que será realizada nesta quinta-feira, 21, às 19 horas, no Salão de Eventos Daniel Viana, na Casa da Indústria, no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia. O evento, promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL Goiás), terá a presença dos finalistas e de representantes das empresas e instituições de ensino de Goiás e Distrito Federal.

Após criteriosa apreciação da Comissão Avaliadora, os finalistas foram definidos em agosto. Pelo quarto ano consecutivo, será disputada a categoria Projeto Inovador, que reconhece a empresa, o estagiário e o supervisor que desenvolveu e implementou o projeto mais inovador.

Na etapa estadual, em 2023, os estagiários que conquistarem o 1º lugar em suas categorias, receberão premiação de R$ 2 mil, além de troféu e certificado de finalista. O supervisor do projeto e a empresa também ganham troféu e certificado de finalista. O projeto que obtiver maior nota de avaliação, será indicado para a etapa nacional do Prêmio, que será realizada em 26 de outubro, em São Paulo.

Novo nome

Neste ano, o tradicional Prêmio IEL de Estágio também premiará os participantes do Programa Inova Talentos, que fomenta projetos de inovação em empresas e capacita jovens por meio de bolsas. Assim, o evento passa a se chamar Prêmio IEL de Talentos.

“O nome do Prêmio mudou, mas o IEL continua reconhecendo as melhores práticas de estágio e, agora, também dos graduandos, graduados, mestres e doutores que recebem bolsas para atuar em projetos de inovação, adquirir experiência e vivenciar o ambiente empresarial, sob a supervisão de tutores nas empresas. Esperamos um grande evento, com projetos de alta qualidade competindo pelo 1º lugar e por uma vaga na edição nacional”, explicou a gerente de Desenvolvimento Profissional do IEL Goiás, Tarciana Nascimento.

A premiação do Inova Talentos será disputada em duas modalidades: Artigo Inovador, que reconhece o artigo científico redigido pelo bolsista; e Projeto Inovador, que reconhece a empresa, o bolsista e o tutor que desenvolveram e implementaram os projetos mais inovadores no âmbito do programa Inova Talentos.

Os bolsistas primeiros colocados de cada categoria receberão prêmio de R$ 2 mil, troféu e certificado. A empresa ganhará troféu. Os segundos e terceiros lugares ganharão troféu e certificado – a empresa receberá troféu.

As empresas finalistas são: Agroquima Produtos Agropecuários Ltda, Caoa Montadora de Veículos Ltda, Câmara Municipal de Nova Veneza Goiás, Colégio Vitória, Flamboyant Shopping Center, Jacó Coelho Advogados, Lara Martins Advogados, Opus Incorporadora Ltda, Planning Consultoria Contábil Ltda, Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC Goiás, Prefeitura de Trindade; Senai – Vila Canaã, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), UDF Centro Universitário e Universidade Federal de Goiás (UFG).