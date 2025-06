Prêmio Leia reconhece 150 escolas destaque na alfabetização em Goiás

O Governo de Goiás celebrou, nesta terça-feira (10), os avanços na alfabetização infantil com a entrega do Prêmio Leia 2025 a 150 escolas públicas municipais que se destacaram no Programa AlfaMais Goiás. A cerimônia, realizada no Centro de Eventos da PUC Goiás, em Goiânia, reuniu cerca de 3 mil pessoas, entre alunos, professores, gestores escolares, secretários municipais e prefeitos de todas as regiões do estado.

O evento reconheceu as escolas com os melhores resultados na alfabetização de crianças até o 2º ano do Ensino Fundamental, com base no desempenho no Sistema de Avaliação do Estado de Goiás (Saego/Alfa) em 2024. Cada uma das instituições premiadas recebeu R$ 80 mil como incentivo ao trabalho pedagógico.

União entre estado e municípios fortalece alfabetização

Criado em 2021, o AlfaMais Goiás é uma iniciativa do Governo de Goiás que une esforços estaduais e municipais para garantir a alfabetização na idade certa. O programa oferece formação continuada para professores, distribuição de materiais pedagógicos, acompanhamento de desempenho e parceria técnica entre a Secretaria de Estado da Educação (Seduc-GO) e as redes municipais de ensino.

“O grande diferencial do nosso trabalho está na parceria com os prefeitos e secretários municipais. É assim, de mãos dadas, que conseguimos colocar Goiás como referência nacional em Educação”, destacou o governador Ronaldo Caiado, emocionado durante a solenidade. Ele esteve acompanhado da secretária de Educação, Fátima Gavioli, parlamentares e representantes de instituições ligadas à área.

Prêmio também contempla escolas com menor desempenho

Além das 150 escolas com os melhores resultados, o governo estadual também premiará outras 150 instituições com menores índices no Saego/Alfa, destinando R$ 40 mil a cada uma para reforçar as ações de alfabetização. O objetivo é ampliar o alcance do programa e incentivar a melhoria contínua em todas as unidades escolares.

“A educação transforma realidades, e o apoio às escolas que ainda enfrentam desafios mostra o compromisso do Governo de Goiás com todas as crianças, independentemente do município em que vivem”, enfatizou a secretária Fátima Gavioli.

Ela também destacou que diversas escolas que figuram entre as premiadas em 2025 foram contempladas com o apoio do programa no ano anterior, o que demonstra a efetividade do investimento. “É um ciclo de transformação que precisa ser contínuo e coletivo.”

Reconhecimento no interior

Prefeitos e secretários municipais marcaram presença no evento para celebrar as conquistas de suas redes de ensino. O prefeito de Formoso de Goiás, Halison Macêdo dos Santos, destacou a importância do reconhecimento. “Estamos muito felizes. O prêmio de R$ 80 mil vai impulsionar ainda mais o trabalho da nossa escola Menino Feliz, que está entre as melhores pelo segundo ano seguido”, afirmou.

O AlfaMais Goiás reforça o compromisso do Estado com uma educação de qualidade, equitativa e transformadora, promovendo o direito à alfabetização plena para todas as crianças goianas.