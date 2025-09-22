search
Poder

Presidente da Câmara dos Deputados pretende votar projeto do Imposto de Renda na próxima semana

Presidente também afirmou que o texto da reforma administrativa deve ser entregue nos próximos dias


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 22/09/2025 - 15:16

Imposto de Renda
Motta afirmou que o Congresso vai alterar a PEC da Segurança. Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que pretende votar no Plenário, na próxima semana, a proposta que concede isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil (PL 1087/25). Segundo ele, o relator do projeto, deputado Arthur Lira (PP-AL), vai discutir o texto com os líderes partidários amanhã (23). A ideia é que eles busquem apoio em suas bancadas.

Ao participar de evento promovido pelo BTG Pactual, em São Paulo, nesta segunda-feira (22), Motta afirmou que a medida representa avanços em termos de justiça tributária. “Chegou o momento de levar [o texto] ao Plenário. Entendo que o trabalho realizado na comissão pode ser mantido no Plenário, mas cada partido, claro, pode apresentar destaques e emendas.”

Motta ressaltou que o Plenário é soberano, mas é preciso ter responsabilidade, porque a decisão afeta as contas públicas. Ele não acredita que as compensações para a isenção sugeridas pelo governo sejam retiradas do texto pela oposição, o que implicaria uma crise fiscal.

Reforma administrativa

O presidente também destacou a urgência da reforma administrativa, que, segundo ele, está cada vez mais madura. A proposta deve ser entregue para análise e debate dos parlamentares nos próximos dias. Motta defendeu mudanças no serviço público que valorizem a meritocracia e aumentem a produtividade.

“Vamos entregar serviços públicos de qualidade com a rapidez e a eficiência que a população precisa”, disse.

PEC da Segurança

Hugo Motta também destacou a importância da PEC da Segurança Pública, encaminhada pelo governo. A proposta altera diretrizes constitucionais da área. O presidente afirmou que é necessário remodelar o sistema, mas disse que o Congresso vai modificar o texto original.

Benefícios tributários

O presidente da Câmara também comentou sobre os benefícios tributários em vigor. Ele afirmou que é interesse tanto da Câmara quanto do governo revisar esses incentivos, que, em sua avaliação, estão tornando o País inviável do ponto de vista fiscal. Segundo Motta, há disposição do Congresso e sinalização positiva do governo. “Temos que achar um formato e o tamanho do corte.”

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Eduardo Bolsonaro
Poder

Câmara deve ser comunicada sobre denúncia contra Eduardo Bolsonaro

22/09/2025
PGR Bolsonaro
Poder

PGR denuncia Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação

22/09/2025
Senado Blindagem
Poder

CCJ do Senado pauta PEC da Blindagem na quarta com expectativa de rejeitar tema

22/09/2025
Obra foi lançada em janeiro de 2023; Clécio destinou emenda e nomeou unidade em homenagem a mãe Foto: Divulgação
Poder

Prefeitura de Goiânia acelera obra em base eleitoral de rival político

22/09/2025
Prefeitura de Goiânia estuda pagar mestrado para procuradores e auditores, com custo de R$ 1,1 milhão
Poder

Prefeitura de Goiânia estuda pagar mestrado para procuradores e auditores, com custo de R$ 1,1 milhão

21/09/2025
Polícia Penal abre chamamento para concessão de galpões de trabalho
Cidades

Polícia Penal abre chamamento para concessão de galpões de trabalho

22/09/2025
empregos Aparecida
Emprego

Aparecida, Estado e Adial preparam novo programa de encaminhamento para empregos

22/09/2025
Eduardo Bolsonaro
Poder

Câmara deve ser comunicada sobre denúncia contra Eduardo Bolsonaro

22/09/2025
vazio sanitário soja
Agro

Vazio sanitário da soja termina nesta quarta-feira (24/9) em Goiás

22/09/2025
Pesquisa