Preso jovem que provocava acidentes de motociclistas em Porangatu

A Polícia Civil prendeu, em Porangatu, um homem de 21 anos suspeito pelo crime de lesão corporal grave. De acordo com as investigações, o jovem, com o intuito de ferir ou até matar uma pessoa, amarrou um fio em uma lixeira e em uma árvore para que o fio ficasse atravessado na rua para que motociclistas se acidentassem. Pelos menos duas vítimas ficaram feridas gravemente.

Além de mostrar o momento dos acidentes, as imagens de câmeras de segurança ajudam a identificar o homem que foi preso e confessou a ação.