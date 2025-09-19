PRF apreende 50 celulares durante fiscalização na BR-060 em Rio Verde

Na tarde de quinta-feira (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 50 aparelhos celulares sem comprovação fiscal durante fiscalização na BR-060, em Rio Verde (GO). A mercadoria tinha como destino a revenda em Goiânia.

Abordagem policial

A ação ocorreu no km 390 da rodovia, quando agentes abordaram um automóvel suspeito de transportar mercadorias irregulares. No veículo estavam um homem de 32 anos e uma mulher de 48 anos, que apresentaram informações contraditórias sobre o deslocamento.

Crime constatado

Na vistoria, os policiais encontraram, no porta-malas, uma bagagem com 50 celulares sem documentação fiscal. Os ocupantes admitiram que os aparelhos haviam sido adquiridos no exterior sem o devido desembaraço aduaneiro e que seriam revendidos em Goiânia. Foi constatado o crime de descaminho. O veículo e a carga foram lacrados e encaminhados à Receita Federal para os procedimentos legais.

Como denunciar

Casos de venda de produtos ou serviços ilegais — piratas, contrafeitos, contrabandeados ou em violação à propriedade intelectual — podem ser denunciados aos órgãos federais ou estaduais de polícia, fazendários ou de defesa do consumidor. Também é possível encaminhar cópias das denúncias ao Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, pelo e-mail [email protected]. A apuração cabe às autoridades policiais ou fazendárias competentes.

PCGO cumpre mandado de busca e apreensão em apoio à operação Santo Grão, da PCMT