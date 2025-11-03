search
Cidades

PRF apreende mais de 50kg de cocaína e arma de fogo em bagagens de passageiro de ônibus em Goiás

Droga e revólver estavam escondidos em bagagem, fardo de alimentos e dentro de uma caixa de som


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 03/11/2025 - 16:14

PRF cocaína Goiás
Agentes da PRF fazem apreensão de cocaína em bagagens de passeiro de ônibus (Imagens: PRF)

Na manhã desta segunda-feira (3), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 53 quilos de cocaína e um revólver calibre .38 durante fiscalização a um ônibus interestadual na BR-153, em Morrinhos (GO).

Durante a abordagem ao veículo que fazia o itinerário Santos (SP) – Goiânia (GO), os policiais notaram que um dos passageiros, um homem de 53 anos, apresentava comportamento suspeito e demonstrava nervosismo. Ao ser entrevistado, ele deu respostas contraditórias sobre o motivo da viagem.

Durante a vistoria, a equipe encontrou na bolsa de mão do passageiro uma embalagem contendo substância semelhante à cocaína. Na sequência, os agentes da PRF identificaram as bagagens despachadas pelo mesmo homem e localizaram 60 tabletes do entorpecente, além de um revólver calibre .38, sem registro e desmuniciado. Os ilícitos estavam ocultos em bagagem, dentro de um fardo de alimentos e no interior de uma caixa de som.

O passageiro informou que havia embarcado com as bagagens em Osasco (SP) e que receberia R$ 2 mil para transportá-las até Goiânia, em Goiás.

Diante dos fatos, o homem foi preso pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele e o material apreendido foram encaminhados à Polícia Civil em Morrinhos (GO) para as demais providências legais.

