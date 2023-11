PRF flagra carro transportando 8 pessoas na BR-153

A Polícia Rodoviária Federal flagrou, na noite de quinta-feira (16), na BR-153, em Aparecida de Goiânia, um carro transportando oito pessoas, enquanto a capacidade era de cinco.

O veículo seguia de Goiânia para Aparecida de Goiânia. Seis pessoas estavam no compartimento de passageiros e dois adolescentes, de 16 e 17 anos, no porta-malas.

Além do excesso de lotação, o veículo apresentava outras infrações como pneus sem condições de segurança, os passageiros não utilizavam cinto de segurança, licenciamento do veículo vencido, passageiros no compartimento de cargas e o condutor, que é empresário e patrão dos passageiros, possuía habilitação apenas para motocicleta, não sendo habilitado para conduzir outro tipo de veículo.

O veículo foi apreendido e em desfavor do motorista foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo crime de Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente.