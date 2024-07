PRF orienta sobre cuidados durante as viagens nas férias

Preocupada com a grande movimentação de veículos e passageiros durante as férias de julho, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) promove uma ação no Terminal Rodoviário de Goiânia para orientar motoristas e passageiros sobre os cuidados durante a viagem.

Em primeiro lugar, é essencial lembrar a necessidade da utilização do cinto de segurança, que é obrigatório para todos os ocupantes desde o momento do embarque até durante as paradas nos pontos de apoio.

Além disso, a PRF alerta para os cuidados com os pertences pessoais, como bolsas, carteiras, equipamentos eletrônicos e celulares.

Em terceiro lugar, em casos de incômodo, como passageiros com som alto, embriaguez ou importunação sexual, os viajantes devem comunicar imediatamente o motorista ou a PRF pelo telefone 191.