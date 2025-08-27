search
Segurança

PRF resgata cachorro que se afogava em represa às margens da BR-364, em Jataí

Animal exausto foi salvo por policiais com uso de improviso


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 27/08/2025 - 16:14

Jataí

Na noite desta terça-feira (26), por volta das 21h, policiais rodoviários federais resgataram um cachorro que se afogava em uma represa às margens da BR-364, no km 191, em Jataí (GO), próximo ao posto operacional da Polícia Rodoviária Federal.

Durante fiscalização de rotina na rodovia, a equipe ouviu o choro de um animal vindo das proximidades. Acreditando ser uma possível situação de maus-tratos, os policiais localizaram o cachorro dentro de uma represa de difícil acesso, já exausto e em risco de afogamento.

De imediato, os agentes improvisaram um apoio com um graveto para que o animal conseguisse respirar e descansar. Em seguida, com a utilização de um caixote amarrado a cordas, os policiais conseguiram retirar o cachorro da água e levá-lo com segurança até a margem.

O animal foi acolhido no posto da PRF e permaneceu nas proximidades durante a noite.

Avatar

