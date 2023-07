Primeira infância pauta reunião no Tribunal de Contas do Estado

Presidente da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, o deputado federal Zacharias Calil (União Goiás) se reuniu com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), Saulo Mesquita, e com o conselheiro do órgão, Edson Ferrari. Na pauta, ações práticas envolvendo a primeira infância e atuação direta com os municípios goianos.

O objetivo é garantir eficiência no atendimento que envolve saúde e educação, principalmente. O próximo encontro deve contar também com a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), desembargador Carlos França. Na ocasião, deve ser debatido ainda o orçamento das cidades de Goiás para ações básicas e primárias que começam no pré-natal. A capacitação dos agentes envolvidos é uma das prioridades.