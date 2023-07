Principal cabo eleitoral de candidato é o candidato

É até muito óbvio, mas o óbvio anda bastante negligenciado em política. Por exemplo: candidato que se dedica mais a buscar apoio de quem tem capital político para ajudar em sua eleição, na prática dá salto no escuro. O governador Ronaldo Caiado, o presidente Lula, o ex-presidente Bolsonaro e o Papa só vão entrar de cabeça em eleição com perspectiva de vitória. Raras exceções podem levar um deles a mergulhar no desconhecido, e olhe lá.

Antes de amarrar o futuro no rabo do tatu, como se diz na roça, mais sensato é ouvir a voz de Deus:faça sua parte. A pré-campanha ganha sentido na estratégia de posicionamento e fortalecimento da imagem de quem quer estar preparado para a disputa. Vira perda de tempo para quem não faz mais que andar colado no calcanhar dos líderes estabelecidos. Em Goiás, a agenda do governador Ronaldo Caiado virou agenda de candidatos a candidatos a seu apoio. Em boa parte, nomes que não vão bem nas pesquisas emseusmunicípios.

Enquanto isso, os opositores se divertem. Na ausência dos prefeitos, tem espaço aberto para fazer o que mais importa: falar com o cidadão. Nas ruas e nas

redes. Ou, pelo menos é o que fazem os opositores mais atentos. Ou mesmo os não tão opositores, mas que sonham serem eles os escolhidos pelo governador lá na frente. A musculatura adquirida nesta fase da campanha, a pré, vira combustível na linha de chegada às convenções.

Uma administração mal avaliada, no fim das contas, é mostra de incompetência para quem, como Caiado, tem a sua muito bem vista pelos goianos. E ponto.

O jogo é jogado a todo instante. Para todo governo, apoiadores, puxa-sacos e aliados somam e ajudam a conduzir o trono pelas ruas. Não é o cabelo crespo de um prefeito ou líder local, ou sua simpatia, que conta na balança do poder, e sim a soma dos dividendos eleitorais futuros. Se o governante entender que este apoio angariado ao seu governo cumpriu seu papel, ele imediatamente o coloca no cofre e vai atrás de outro nome que possa acrescentar mais. Em outras palavras: andar com governador não dá voto. Nem pra um, nem pra outro. A diferença é que o governador sabe disso.

Risco

Até onde dá pra negociar uma aliança sem ferir eleitorado de direita e de esquerda?

Essa conta tá sendo feita nos bastidores e não há consenso.

Os pré-candidatos se arriscam nos limites das conversas de bastidores.

Eis a questão

Como ciscar pra dentro se o radicalismo exige e depende de espanar pra fora?

Vanderlan 1

A pré-candidatura do senador Vanderlan Cardoso a prefeito está de pé e ganhou até certo fôlego com possível apoio do PL. Mas impõe desafios.

O maior deles é agregar e formar um grupo competitivo.

Vanderlan 2

A tese mais usada contra ele: por tantos lados navegou que agora só provoca ventos de desconfiança. Vai precisar convencer que sabe e vai dividir o poder, se ganhar.

Em campo

Gustavo Mendanha se aproximou do governador, se reaproximou de Daniel Vilela, e está abrindo escritório político em Goiânia, onde lidera pesquisas. Mas já se apresentou para ser coordenador da campanha de Ana Paula Rezende, uma vez que não é certo que possa ser candidato. E é um cabo eleitoral decisivo em Aparecida. Está fora do poder, mas é titular na eleição.

Tempo, tempo

Daniel Vilela não tem poupado críticas ao prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, que busca o apoio do seu MDB à reeleição.

Já os vereadores fazem movimento quase contrário: elogiam Rogério e, se não batem, fazem que não ouvem Daniel e jogam tudo para o ano que vem.

Todo mundo no lucro: ganhando tempo.

Um por todos…

De um emedebista: no dia em que o prefeito de Catalão, Adib Elias, retornar ao MDB, aí sim vou acreditar que o partido voltará ao poder.

Candidato

O senador Kajuru tem buscado recompor com todos que rompeu. O caso mais recente foi o pedido de perdão ao deputado Professor Alcides. Os dois gravaram vídeo juntos. Os sinais são de que ele buscará a reeleição.

Candidatos

As duas vagas para o Senado em 2026, por sinal, colocam de cabelo em pé quem encerra mandato (Kajuru e Vanderlan), e acendem a cobiça de quem sonha chegar lá, como Alexandre Baldy e a primeira-dama, Gracinha Caiado. Na leitura de um experiente político, as vagas já estão definidas: uma será do governador, e a outra, do (candidato do) governo. Simples.

Epa!

As reclamações no Palácio sobre as obras intermináveis na Praça Cívica ficaram mais intensas nos últimos dias. O governador chegou a externar, mais de uma vez. A resposta veio com aumento de trabalhadores na região.

Dicas

