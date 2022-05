Processo seletivo oferece 700 vagas de emprego em Aparecida

Nesta quinta-feira,12, a Secretaria Municipal do Trabalho realiza processo seletivo com 700 vagas de emprego no Shopping Independência no Jardim Monte Cristo, em Aparecida de Goiânia. As oportunidades são destinadas a candidatos maiores de 18 anos. A seleção será realizada até às 15h.

O trabalhador deve comparecer ao local da seleção com RG, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e currículo atualizado. As vagas são para diversas empresas de diferentes ramos de atuação como logística, limpeza, construção civil e comércio.

“Hoje, apenas quatro empresas estão oferecendo mais de 150 vagas. Aqui, o candidato já passa pela entrevista e, se aprovado, é contratado. Quem não conseguir alguma oportunidade com essas empresas pode ainda fazer o cadastro em uma unidade do SAC e acompanhar as oportunidades que são disponibilizadas e atualizadas diariamente”, explica a coordenadora da Secretaria Municipal do Trabalho, Rubiana Barros.

As vagas são para diversas áreas, entre elas, motoristas categorias C, D e E, movimentador de mercadoria, auxiliar de depósito, primeiro emprego a partir de 18 anos e muito mais.

Há seis anos desempregada, Marilene Conrado participou do processo seletivo na manhã desta quinta-feira com esperança de recolocação no mercado de trabalho. “Eu vi o anúncio desse processo de seleção e vim confiante porque quero e preciso muito trabalhar”, disse a moradora do Setor Cidade Livre.