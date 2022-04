Procon Goiânia aponta reajuste de 7,64% no valor da cesta básica

Da redação

O Programa de Defesa do Consumidor (Procon Goiânia), divulgou, nesta quarta-feira, 27, pesquisa que atesta reajuste de 7,64% no preço da cesta básica, que saltou de R$ 562,66 para R$ 634,60. Desse modo, houve aumento de R$ 71,94 no custo médio da cesta. Foram coletados preços de 30 produtos que compõem a alimentação de uma família composta por quatro pessoas. Conforme a pesquisa, entre os itens que mais sofreram reajuste estão: o quilo da banana nanica (195,27%), tomate saladete (141,25%), pão francês (114,45%), farinha de mandioca (111,14%) e banana prata (110,82%).

Por outro lado, o levantamento mostrou que houve redução nos preços do óleo de soja (16,80%), arroz (19,56%), café (20,66%) e leite (22,27%). Os valores da carne vermelha continuam altos, segundo os três cortes bovinos analisados. O quilo do coxão mole varia de R$ 31,99 a R$ 52,50. O quilo do coxão duro alcançou preços de R$ 29,90 a R$ 50,50, e patinho teve preços de R$ 31,99 a R$ 50,99.

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), entre as 17 capitais que apresentaram aumento na cesta básica, Goiânia está na 10° colocação, à frente de Belo Horizonte (4,28%) e Fortaleza (4,17%).

Diante das variações no preço dos alimentos, o Procon Goiânia recomenda aos consumidores a realização de pesquisa de preço e denúncia, nos casos de elevações sem justificativa.

O atendimento do Procon é realizado por meio dos canais de atendimento pelos telefones 62 3524-2942, 3524-2936 e aplicativo Prefeitura 24hrs. O estudo foi realizado entre os dias 12 e 18 de abril, em 12 redes de supermercados da capital.