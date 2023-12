Procon Goiânia aponta variação de até 242,05% no preço de presentes de Natal

A Prefeitura de Goiânia, por meio do Programa de Defesa do Consumidor (Procon Goiânia), divulgou hoje pesquisa realizada entre 7 e 11 de dezembro de 2023, que aponta variação de até 242,05% no preço de 34 presentes de Natal, em 29 estabelecimentos comerciais da capital.

As cinco maiores variações estão entre 242,05% e 177,68%, com destaque para a bicicleta aro 12, que varia de R$ 190,00 a R$ 649,90. Já a bola de futebol teve variação de 230,39%, podendo ser encontrada de R$ 27,21 a R$ 89,90. A boneca Little Mommy Mattel registrou variação de 177,68%, sendo encontrada de R$ 71,99 a R$ 199,90.

Com a pesquisa, o consumidor que realizar compra pelo menor preço desses produtos, terá despesa de R$ 385,09. Já se fizer compras com o maior valor, terá despesa de R$ 1.246,56. Sendo assim, se utilizar a pesquisa do Procon como base para suas compras, poderá economizar R$ 861,47, apenas nesses cinco itens, e ter economia considerável ao final de toda lista.

As cinco menores variações esta entre 0,01% a 11,41%, com destaque para o Smartphone Samsung Galaxy A 14 Gb, que teve a menor variação 0,01%, sendo encontrado de R$ 899,00 a R$ 899,10. Já o patins teve variação de 5,83%, podendo ser encontrado de R$ 1.200,00 a R$1.270,00 e a caixa de som Bluetooth – JBL Charge 5 teve variação de 9,11%, sendo encontrado de R$ 824,00 a R$ 899,10. O perfume Calvin Klein Eternity feminino 30 ml teve variação de 11,41%, de R$ 332,01 a R$ 369,00.

De acordo com o Procon Municipal, o levantamento busca informar e alertar o consumidor quanto às variações de preços de alguns produtos para presentear no Natal. Os fornecedores foram escolhidos levando em consideração branding de mercado.

“A pesquisa, assim, revela variações porcentuais entre produtos da mesma marca, oferecendo referência ao consumidor por meio de preços médios obtidos por meio de mídias digitais e físicas”, destaca o presidente do Procon Goiânia, Júnior Café.

Orientações

O consumidor deve está atento à qualidade para a faixa etária em relação aos produtos infantis, data de validade, e se a embalagem não está violada. O prazo de sete dias para arrependimento vale apenas para compras que foram realizadas fora do estabelecimento comercial, seja por telefone, catálogo, postal e internet.

O Procon Goiânia também informa que a responsabilidade do comerciante abrange os seguintes casos: se o fabricante, produtos ou importador não puderem ser identificados, se não houver clareza na informação em relação à comercialização do produto, e se o comerciante não providenciar conservação adequada do produto.

É obrigatório, segundo o órgão de defesa do consumidor, que o prazo de validade apresente clareza e esteja sem rasura. E o consumidor precisa ter atenção voltada para o fato de que etiquetas sobrepostas podem ser indicativo de possível adulteração.

“Pesquisar é o melhor caminho para que o consumidor faça economia e tenha satisfação na compra dos produtos. Marcas conhecidas nem sempre são sinônimo de melhor qualidade. Busque o produto que lhe atenda conforme a sua necessidade e que esteja dentro do seu orçamento’’, alerta Júnior Café.