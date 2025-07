Procon Goiânia registra variação de até 213% no preço da cesta básica

A Prefeitura de Goiânia, por meio do Programa de Defesa do Consumidor (Procon Goiânia), divulgou nesta quarta-feira (23/7) o resultado de uma pesquisa que identificou variação de até 213% nos preços de produtos da cesta básica. O levantamento foi realizado entre os dias 18 e 21 de julho, em nove estabelecimentos comerciais.

O item com maior oscilação foi a batata inglesa, com preços que variaram de R$ 2,87 a R$8,99 por quilo. Em seguida, destaca-se o tomate comum, que custa entre R$ 3,89 e R$11,99, uma variação de 208,23%, e a banana nanica, com diferença entre R$3,49 e R$6,99 . O tomate saladete apresentou oscilação de 86,10%, vendido entre R$6,98 e R$12,99. Já a carne patinho registrou variação de 84,12%, custando de R$ 31,98 a R$ 58,90.

Segundo o Procon Goiânia, um consumidor que optar pelos menores preços desses cinco itens gastará R$49,22 . Já quem adquirir os mesmos produtos pelos valores mais altos pagará R$ 99,36, o que representa uma economia de R$50,64 .

Entre os produtos com menor variação de preço, os percentuais ficaram entre 11,47% e 28,80% . O óleo de soja soya 900 ml, por exemplo, variou 11,47% , com preços entre R$ 6,89 e R$7,68. O óleo de soja liza 900 ml teve variação de 22,10%, com R$ 6,29 a R$ 7,68, o leite piracanjuba oscilou 23,49%, com preços entre R$ 4,98 a R$6,15 , o açúcar cristal 5 kg teve diferença de 25,13% com preços entre R$ 19,90 a R$ 24,90, e o feijão barão variou 28,80%, sendo vendido entre R$6,98 e R$.8,99.

A soma dos menores preços desses cinco produtos é de R$45,04 , enquanto os valores mais altos totalizam R$ 55,40, resultando em uma economia de R$ 10,36.

Em comparação com o mês anterior, o levantamento aponta uma redução de 2,16% no valor total da cesta básica. Em junho de 2025, o custo era de R$ 667,34, caindo para R$ 652,93 em julho.

O Procon Goiânia alerta que nem todos os produtos foram encontrados em todos os estabelecimentos e que os preços refletem um momento específico, sujeitos a mudanças. Mesmo dentro de uma mesma rede, podem ocorrer diferenças entre unidades.

O órgão reforça que os comerciantes têm o dever de informar corretamente os preços, garantir a conservação adequada dos alimentos e assegurar a transparência na comercialização. Em caso de produtos vencidos, adulterados ou em desacordo com a legislação, o consumidor tem direito ao ressarcimento imediato, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

